Las 8 claves de Panamá y el mundo | Lo que debes saber antes de dormir – 10 de febrero

La jornada informativa de este martes 10 de febrero estuvo marcada por hechos relevantes en Panamá y el ámbito internacional.

-El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que el Estado actuará con firmeza ante la situación del albergue infantil de Tocumen, respaldando las acciones adoptadas por la Senniaf para esclarecer las denuncias y salvaguardar a los menores.

-Una explosión registrada en el área de la caldera del Hospital Santo Tomás activó la intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos, que procedió a asegurar el área mientras se investiga el origen del incidente.

-El juicio por el caso Odebrecht volvió a enfrentar retrasos luego de que no se presentara la última testigo pendiente, Damaris Rodríguez Araúz, lo que impidió avanzar a la etapa de alegatos.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que mantendrá sus plantas potabilizadoras operando las 24 horas, reforzando además el personal técnico en todo el país para atender posibles incidencias durante los días de mayor demanda del servicio por Carnavales.

-El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 mantuvo a Panamá con 33 puntos, la calificación más baja desde 2012, ubicando al país en la posición 116 de 182 a nivel mundial.

-La Policía Nacional presentó el operativo especial de tránsito para los Carnavales 2026, que contempla la inversión de carriles en sectores clave de la carretera Panamericana, especialmente en Panamá Oeste, para mitigar los congestionamientos.

-El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, descartó la realización de elecciones en el corto plazo y destacó que las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington atraviesan un período de gran intensidad.

-Portugal eligió como nuevo presidente al socialista António José Seguro, quien se impuso con amplio margen en la segunda vuelta electoral frente al líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura.