El venezolano que estuvo preso por un reportaje sin publicar y al salir enterró a su madre

A los 12 días de salir de prisión, y después de permanecer casi cuatro años detenido en Venezuela, a Ramón Centeno se le murió su madre. Periodista, ex preso político, exmilitante del partido de Hugo Chávez, Centeno siente que el chavismo lo marginó