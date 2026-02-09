Fuerza Pública suma 1,386 nuevos agentes en acto oficial

Este lunes 9 de febrero se llevó a cabo una nueva ceremonia de graduación y juramentación de los nuevos agentes de la Fuerza Pública. El evento contó con la participación del presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, así como del ministro de Seguridad Pública, <b>Frank Ábrego</b>; el procurador general de la Nación, <b>Luis Carlos Gómez</b>; el director de la Policía Nacional; ministros de Estado; el presidente de la Asamblea Nacional, entre otras autoridades destacadas y directores de los estamentos de seguridad.El Ministerio de Seguridad Pública incorporó un total de <b>1,386 nuevos agentes</b> a la Fuerza Pública. De este total, la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, a través de la <b>promoción 102 'Victoriosos'</b>, graduó a <b>727 agentes</b>, entre ellos <b>99 mujeres</b>. Los egresados obtuvieron el título de <b>Técnico Superior en Seguridad Pública</b>, y <b>48 unidades</b> completaron el curso especializado de las <b>unidades motorizadas Linces</b>, fortaleciendo así el patrullaje preventivo.Por su parte, el <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)</a></b> sumó <b>416 nuevos guardias</b> correspondientes a la <b>promoción 27</b>, formados en vigilancia de costas.En cuanto al <b><a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)</a></b>, culminaron <b>seis meses de formación académica integral</b> un total de <b>152 estudiantes</b>.Finalmente, el <b><a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion">Servicio Nacional de Migración</a></b> incorporó <b>91 nuevos inspectores</b>, pertenecientes a <b>cuatro promociones</b>, capacitados en áreas operativas migratorias.