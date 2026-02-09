Fuerza Pública suma 1,386 nuevos agentes en acto oficial

Este lunes 9 de febrero se llevó a cabo una nueva ceremonia de graduación y juramentación de los nuevos agentes de la Fuerza Pública.

El evento contó con la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino, así como del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez; el director de la Policía Nacional; ministros de Estado; el presidente de la Asamblea Nacional, entre otras autoridades destacadas y directores de los estamentos de seguridad.

El Ministerio de Seguridad Pública incorporó un total de 1,386 nuevos agentes a la Fuerza Pública.

De este total, la Policía Nacional, a través de la promoción 102 “Victoriosos”, graduó a 727 agentes, entre ellos 99 mujeres. Los egresados obtuvieron el título de Técnico Superior en Seguridad Pública, y 48 unidades completaron el curso especializado de las unidades motorizadas Linces, fortaleciendo así el patrullaje preventivo.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) sumó 416 nuevos guardias correspondientes a la promoción 27, formados en vigilancia de costas.

En cuanto al Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), culminaron seis meses de formación académica integral un total de 152 estudiantes.

Finalmente, el Servicio Nacional de Migración incorporó 91 nuevos inspectores, pertenecientes a cuatro promociones, capacitados en áreas operativas migratorias.