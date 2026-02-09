Presidente Mulino cuestiona el garantismo y pide mano firme contra el crimen organizado

“La ideología jurídica de victimizar a los delincuentes es una herramienta de las organizaciones criminales en América Latina”, aseveró.

Mulino reiteró su desacuerdo con las medidas cautelares aplicadas a delincuentes, al considerar que estas ponen en riesgo a la sociedad, calificándolas como una injusticia y como una “extrema flexibilidad disfrazada de garantismo”, la cual —según señaló— ha sido uno de los fracasos en la lucha contra el delito ennales para validar sus actividades ilícitas”, expresó el presidente.

En su discurso, el mandatario abordó diversos temas de relevancia, en los que reconoció los desafíos que enfrenta la seguridad pública en el país.

Durante el acto de graduación de los nuevos agentes, el presidente de la República, José Raúl Mulino , realizó la juramentación de los 1,386 nuevos graduados de la Fuerza Pública de Panamá y les dio la bienvenida al servicio nacional.

El jefe del Ejecutivo subrayó la urgencia de que la justicia sea menos flexible y más firme frente a quienes atentan contra la seguridad del país.

Destacó que tanto el Gobierno como la Fuerza Pública realizan todos los esfuerzos necesarios para poner a los delincuentes a disposición de la justicia, al tiempo que continúan invirtiendo en el fortalecimiento de los estamentos de seguridad, que enfrentan amenazas como el narcotráfico, la trata de personas, las pandillas y el contrabando.

Mulino también reafirmó su compromiso de mantener la cooperación internacional, señalando que el Gobierno continuará trabajando de manera conjunta con el Ejército y la Policía Nacional de Colombia, y expresó su interés en reforzar el intercambio de inteligencia con Ecuador, Perú y la DEA, con el objetivo de aumentar la efectividad en las incautaciones.

Asimismo, indicó que Panamá pone a disposición de sus nuevos socios del Mercosur, transmitirle toda la experiencia acumulada en la lucha contra el crimen organizado, como parte de una estrategia regional para enfrentar estas amenazas.

El mandatario le recordó a los agentes que no solo enfrentarán el delito en sus distintas formas, sino la tentación del delito al tratar con los delincuentes, quienes le pueden ofrecer dinero para que volten a ver para otro lado y no ejecuten el mandato de proteger a la nación panameña.

”Si esa realidad les llegará a suceder yo les recomiendo que se equiten el uniforme, dejenlo ahí y vayan a dedicarse a otra cosa porque no servirán para la fuerza pública”, comentó Mulino.