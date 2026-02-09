Embajador de Estados Unidos niega listas políticas y afirma que decisiones de visas responden a seguridad nacional

<b>El embajador de Estados Unidos en Panamá</b>, <b>Kevin Marino Cabrera</b>, negó que<b> existan listas oficiales vinculadas a la cancelación o no renovación de visas por motivos políticos</b>, luego de versiones difundidas en redes sociales que aluden a supuestas sanciones migratorias contra figuras públicas.En declaraciones a medios de comunicación, <b>Cabrera </b>recalcó que la política migratoria estadounidense <b>se mantiene sin cambios y que las decisiones se adoptan exclusivamente con base en normas de seguridad nacional</b>.'Nosotros seguimos aprobando, revocando, renovando y negando visas de acuerdo con las normas de seguridad de nuestro país. Nada ha cambiado', afirmó.El embajador subrayó que, <b>por razones legales y diplomáticas, Estados Unidos no comenta casos particulares relacionados con visas</b>, por lo que cualquier información divulgada por terceros corresponde a decisiones individuales.'Si las personas quieren comentar sobre sus casos particulares, ese es su deber. Nosotros no comentamos sobre casos específicos', señaló.Consultado sobre si la afinidad política o la simpatía con el gobierno de <b>China </b>influye en las decisiones migratorias, <b>Cabrera </b>fue enfático en descartar ese planteamiento.'<b>Hacemos esas decisiones de acuerdo con las normas de seguridad nacional de los Estados Unidos</b>, como cualquier país del mundo tiene el derecho de hacerlo', expresó.El diplomático reiteró que la gestión migratoria forma parte de la soberanía de cada Estado y que los procedimientos aplicados a ciudadanos panameños no difieren de los utilizados en otros países.Las declaraciones se produjeron tras una reunión del embajador con el <b>Colegio Nacional de Abogados</b>, en la que también abordó temas relacionados con inversión, Estado de derecho y cooperación bilateral.