Embajador de Estados Unidos niega listas políticas y afirma que decisiones de visas responden a seguridad nacional

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, negó que existan listas oficiales vinculadas a la cancelación o no renovación de visas por motivos políticos, luego de versiones difundidas en redes sociales que aluden a supuestas sanciones migratorias contra figuras públicas.

En declaraciones a medios de comunicación, Cabrera recalcó que la política migratoria estadounidense se mantiene sin cambios y que las decisiones se adoptan exclusivamente con base en normas de seguridad nacional.

“Nosotros seguimos aprobando, revocando, renovando y negando visas de acuerdo con las normas de seguridad de nuestro país. Nada ha cambiado”, afirmó.

El embajador subrayó que, por razones legales y diplomáticas, Estados Unidos no comenta casos particulares relacionados con visas, por lo que cualquier información divulgada por terceros corresponde a decisiones individuales.

“Si las personas quieren comentar sobre sus casos particulares, ese es su deber. Nosotros no comentamos sobre casos específicos”, señaló.

Consultado sobre si la afinidad política o la simpatía con el gobierno de China influye en las decisiones migratorias, Cabrera fue enfático en descartar ese planteamiento.

“Hacemos esas decisiones de acuerdo con las normas de seguridad nacional de los Estados Unidos, como cualquier país del mundo tiene el derecho de hacerlo”, expresó.

El diplomático reiteró que la gestión migratoria forma parte de la soberanía de cada Estado y que los procedimientos aplicados a ciudadanos panameños no difieren de los utilizados en otros países.

Las declaraciones se produjeron tras una reunión del embajador con el Colegio Nacional de Abogados, en la que también abordó temas relacionados con inversión, Estado de derecho y cooperación bilateral.