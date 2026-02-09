Estados Unidos respalda al Colegio Nacional de Abogados como pilar de confianza para inversionistas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que la visita al Colegio Nacional de Abogados (CNA) representa un respaldo institucional a los esfuerzos del gremio por fortalecer la ética profesional y consolidar la credibilidad del país ante la comunidad internacional.

Durante declaraciones ofrecidas a los medios tras el encuentro, Cabrera destacó que la actuación ética de los abogados es un elemento determinante para la percepción que tienen los inversionistas extranjeros al evaluar a Panamá como destino para colocar capital.

“Es asegurar que tengan la ética más alta dentro de la profesión de abogado. Eso es importante para tener la confianza de personas que quieren hacer inversiones internacionales”, señaló el diplomático.

El embajador indicó que Estados Unidos mantiene una colaboración activa con el gremio legal panameño para promover estándares elevados dentro del ejercicio profesional, especialmente en la lucha contra prácticas como la extorsión, el chantaje o la corrupción.

“Estamos colaborando para asegurar que quienes practican la abogacía lo hagan de la manera más alta de ética, sin corrupción ni extorsión”, afirmó.

Cabrera explicó que la estabilidad del marco jurídico es un factor decisivo para atraer inversión internacional, al permitir que los capitales operen en entornos previsibles y confiables.

“Las personas invierten cuando se sienten cómodas, cuando hay un estado jurídico que es claro, respetado y que no cambia de un gobierno a otro”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que desde la Embajada de Estados Unidos se trabaja de manera permanente para promover a Panamá como un país abierto a la inversión, siempre que esta sea sostenible y genere beneficios locales.

“Buscamos inversiones duraderas que contraten panameños y contribuyan al crecimiento económico de ambos países”, concluyó.