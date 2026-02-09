Panamá busca ampliar su presencia en Medio Oriente desde Arabia Saudita

Panamá dio un paso clave para fortalecer sus vínculos con el Reino de Arabia Saudita tras el inicio de una visita oficial encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha"><b>Javier Martínez-Acha Vásquez</b>,</a> quien sostuvo reuniones de alto nivel orientadas a ampliar la cooperación diplomática, comercial y multilateral entre ambos países.El encuentro principal se llevó a cabo con el ministro saudí de Asuntos Exteriores, el príncipe <b>Faisal bin Farhan Al Saud</b>, en un contexto marcado por la reciente apertura de la <b>Embajada de Panamá en Riad</b>. Durante la reunión, el canciller panameño destacó el interés de Panamá en que Arabia Saudita establezca una misión diplomática en territorio panameño, como mecanismo para profundizar la relación bilateral y ampliar su presencia en América Latina y el Caribe.Las autoridades revisaron el estado de las relaciones diplomáticas, formalizadas en 2015, y abordaron nuevas áreas de cooperación, incluyendo seguridad alimentaria, energía limpia y participación conjunta en organismos multilaterales. En ese marco, Panamá presentó sus ventajas como plataforma regional para el comercio y la logística en el continente.La agenda del canciller incluyó encuentros con autoridades económicas y comerciales saudíes, así como reuniones con representantes del sector empresarial y de inversión, con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración y atraer inversión hacia proyectos estratégicos panameños.La visita forma parte de una gira por Medio Oriente que incluyó paradas en Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y que busca posicionar a Panamá como un socio confiable y estratégico en la región.