Cabello dice que Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación en Venezuela

En este sentido, reiteró que las excarcelaciones son una <b>'oportunidad'</b>, que estas personas estaban detenidas '<b>por haber cometido delitos'</b> y cuestionó que haya opositores que <b>'se creen intocables'.</b>Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.Su excarcelación se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero <b>'con la verdad'</b>, y que Venezuela 'tiene derecho a ser un país libre'.Sin embargo, durante la noche se reportó que fue detenido por <b>'hombres no identificados'</b> que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.Vente Venezuela (VV), el partido de Machado, aseguró este lunes que el exdiputado se encuentra en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas.Más temprano, Ramón Guanipa, hijo del opositor, declaró no tener 'información oficial de su paradero' y denunció que los sujetos que se llevaron al exdiputado no tenían uniforme ni estaban identificados.