Cabello dice que Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación en Venezuela

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la violación de “las condiciones” de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención, horas después de ser excarcelado tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

El también ministro de Interior y Justicia dijo que el Gobierno encargado había liberado a 897 personas desde diciembre, pero ahora son 896 porque “una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”.

“Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad, criticó Cabello durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Señaló que el Ministerio Público solicitó ante un tribunal revocar la excarcelación de Guanipa, luego de que el opositor ofreciera declaraciones a la prensa y participara en una caravana por varios centros de detención, donde están en vigilia permanente los familiares de presos políticos.

“Eso es una muestra de que la justicia está funcionando”, dijo.