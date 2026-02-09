Calendario de pago a servidores públicos: estas son las fechas de febrero 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha hecho oficial el cronograma de pago para los servidores públicos correspondiente a la primera quincena de febrero de 2026.Para garantizar el orden y la transparencia, los desembolsos se realizarán de forma escalonada entre el miércoles 11 y el viernes 13 de febrero. A continuación, detallamos las fechas exactas según cada institución:<b>¿Cuándo cobran los funcionarios en Panamá? (Febrero 2026)</b><b>Miércoles 11 de febrero: Primer Grupo</b>El ciclo de pagos inicia con los estamentos de seguridad y el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/informacion-util/tercer-pago-del-pase-u-2025-conozca-donde-retirar-cheques-el-lunes-9-de-febrero-EJ19769683" target="_blank">sector educativo</a></b>. Los beneficiados son: Policía Nacional, Servicio de Protección Institucional (SPI), <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/informacion-util/donde-pagan-el-pase-u-ifarhu-actualiza-calendario-y-regiones-de-la-proxima-semana-IL19740888" target="_blank">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b><b>Jueves 12 de febrero: Segundo Grupo</b>En la segunda jornada de pagos se incluyen ministerios clave y órganos legislativos:Asamblea Nacional y Contraloría General de la República.Ministerios: Presidencia, Relaciones Exteriores, Cultura, la Mujer, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública y Ambiente y Defensoría del Pueblo.<b>Viernes 13 de febrero: Tercer Grupo</b>El último grupo abarca el sector salud, justicia y otras entidades autónomas:- Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de Desarrollo Social (Mides).- Ministerios: Trabajo y Desarrollo Laboral, Desarrollo Agropecuario, Vivienda y Ordenamiento Territorial.- Órgano Judicial y Procuraduría General de la Nación.- Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas.- Tribunal Administrativo Tributario y otros gastos de administración.Se recomienda a los funcionarios utilizar los canales de banca en línea para verificar sus depósitos y evitar aglomeraciones en cajeros automáticos.