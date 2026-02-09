Calendario de pago a servidores públicos: estas son las fechas de febrero 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha hecho oficial el cronograma de pago para los servidores públicos correspondiente a la primera quincena de febrero de 2026.

Para garantizar el orden y la transparencia, los desembolsos se realizarán de forma escalonada entre el miércoles 11 y el viernes 13 de febrero. A continuación, detallamos las fechas exactas según cada institución:

¿Cuándo cobran los funcionarios en Panamá? (Febrero 2026)

Miércoles 11 de febrero: Primer Grupo

El ciclo de pagos inicia con los estamentos de seguridad y el sector educativo. Los beneficiados son: Policía Nacional, Servicio de Protección Institucional (SPI), Ministerio de Educación (Meduca)

Jueves 12 de febrero: Segundo Grupo

En la segunda jornada de pagos se incluyen ministerios clave y órganos legislativos:Asamblea Nacional y Contraloría General de la República.

Ministerios: Presidencia, Relaciones Exteriores, Cultura, la Mujer, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública y Ambiente y Defensoría del Pueblo.

Viernes 13 de febrero: Tercer Grupo

El último grupo abarca el sector salud, justicia y otras entidades autónomas:

- Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

- Ministerios: Trabajo y Desarrollo Laboral, Desarrollo Agropecuario, Vivienda y Ordenamiento Territorial.

- Órgano Judicial y Procuraduría General de la Nación.

- Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas.

- Tribunal Administrativo Tributario y otros gastos de administración.

Se recomienda a los funcionarios utilizar los canales de banca en línea para verificar sus depósitos y evitar aglomeraciones en cajeros automáticos.