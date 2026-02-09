Procurador ordena medidas de protección al CAI de Tocumen tras denuncias de maltrato

<a href="/tag/-/meta/luis-carlos-manuel-gomez-rudy">El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez</a>, acudió la mañana de este lunes al <a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)</a> para comunicar a la ministra, en su calidad de presidenta de la Junta Directiva del <a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">Servicio Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF)</a>, las medidas de protección adoptadas ante posibles hechos de maltrato en el <b>Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.</b>De acuerdo con la información oficial, las disposiciones fueron giradas con base en los hallazgos preliminares de la investigación en curso. Entre las medidas ordenadas se encuentra <b>la protección integral a las víctimas, que incluye la prohibición expresa a los indiciados de acercarse al CAI de Tocumen, donde permanecen las personas afectadas</b>. También se prohíbe cualquier tipo de agresión <b>psicológica, verbal, física o patrimonial, así como el contacto directo o indirecto con las víctimas.</b>Se instruyó además al MIDES a <b>adoptar las acciones administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones, en atención al interés superior de las víctimas y su condición de especial vulnerabilidad</b>. Las medidas permanecerán vigentes mientras se desarrolla la investigación.Adicionalmente, el procurador ordenó la implementación de una <b>Medida de Protección Policial Especial, que contempla atención prioritaria a cualquier alerta proveniente del CAI de Tocumen, rondas policiales permanentes y respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.</b>Las autoridades indicaron que las diligencias investigativas continúan para la comprobación de los hechos y la identificación de posibles responsables.