Procurador ordena medidas de protección al CAI de Tocumen tras denuncias de maltrato

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, acudió la mañana de este lunes al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para comunicar a la ministra, en su calidad de presidenta de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), las medidas de protección adoptadas ante posibles hechos de maltrato en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

De acuerdo con la información oficial, las disposiciones fueron giradas con base en los hallazgos preliminares de la investigación en curso. Entre las medidas ordenadas se encuentra la protección integral a las víctimas, que incluye la prohibición expresa a los indiciados de acercarse al CAI de Tocumen, donde permanecen las personas afectadas. También se prohíbe cualquier tipo de agresión psicológica, verbal, física o patrimonial, así como el contacto directo o indirecto con las víctimas.

Se instruyó además al MIDES a adoptar las acciones administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones, en atención al interés superior de las víctimas y su condición de especial vulnerabilidad. Las medidas permanecerán vigentes mientras se desarrolla la investigación.

Adicionalmente, el procurador ordenó la implementación de una Medida de Protección Policial Especial, que contempla atención prioritaria a cualquier alerta proveniente del CAI de Tocumen, rondas policiales permanentes y respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Las autoridades indicaron que las diligencias investigativas continúan para la comprobación de los hechos y la identificación de posibles responsables.