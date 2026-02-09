  1. Inicio
Caso Odebrecht: Peritaje descarta lavado de dinero en inversiones de Navin Bakta

Sede de la Corte.
Sede de la Corte. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 09/02/2026 17:44
El informe revisó la compra de un helicóptero de $3.2 millones y una inversión hidroeléctrica en Veraguas sin hallar irregularidades

El decimoséptimo día juicio por el caso Odebrecht finalizó con la declaración del segundo perito, Juan Iván Rogers, quien presentó un informe financiero orientado a determinar si existió blanqueo de capitales o lavado de dinero en las inversiones realizadas por Navin Bakta, tanto en la compra de un helicóptero como en un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Veraguas.

Compra de helicóptero

Según explicó el perito, la inversión en el helicóptero —marca Airboss— ascendió a un costo total de 3 millones 215 mil dólares. Dentro de esta operación, Bakta realizó el segundo de cuatro pagos, por un monto de $814.500, suma que, de acuerdo con el informe, permitió iniciar la fabricación de la aeronave.

Rogers detalló que los fondos utilizados para este pago provinieron de un cheque de gerencia del banco BAC (antes BBVA). En marzo de 2014, se solicitó la emisión del cheque como parte de un préstamo otorgado a nombre de Franco Naves S.A., una empresa con sede en Guatemala.

El perito agregó que MTI Corporation, empresa vinculada a Bakta, mantenía una línea de crédito de $8.000.000 con el BAC, y precisó que el préstamo fue cancelado a plazo fijo a partir de 2016. En su evaluación, Rogers calificó a MTI Corporation como una empresa de “solidez evidente”.

Inversión en proyecto hidroeléctrico

En cuanto al proyecto hidroeléctrico, el perito indicó que la inversión se realizó en una hidroeléctrica ubicada en el río San Pablo, en la provincia de Veraguas. La empresa Corporación de Energía del Istmo (SEISA S.A.), fue fundada en 2004 y obtuvo la licitación de los proyectos San Bartolo y Las Cruces.

De acuerdo con el informe, en 2011 Navin Bakta decidió invertir en la compañía, y mediante un aporte de $1.660.000 pasó a convertirse en propietario de la empresa, la cual mantenía los proyectos hidroeléctricos mencionados.

Rogers enfatizó que Navin Bakta no recibió $10.000.000 a título personal del banco BAC, descartando así una de las hipótesis planteadas durante el proceso.

Conclusiones del peritaje

El perito sostuvo que, conforme a la línea de tiempo, los entes intervinientes, la cronología y la trazabilidad de las transacciones, así como la evidencia financiera analizada, los fondos utilizados por Bakta para la compra del helicóptero —a través de Silver Wings Corp y SEISA— provinieron de fuentes lícitas, perfectamente rastreables.

En ese sentido, certificó que no existe evidencia de lavado de dinero ni de irregularidades en los aportes accionarios realizados por Navin Bakta, tanto en la adquisición de la aeronave como en la inversión hidroeléctrica.

Se espera que mañana se presenten los testimonios de Gustavo Adolfo Villa López, Gilberto Ferrari, Damaris Rodríguez Araúz y José Ángel Hidrogo.

