Caso Odebrecht: Peritaje descarta lavado de dinero en inversiones de Navin Bakta

El decimoséptimo día juicio por el caso Odebrecht finalizó con la declaración del segundo perito, Juan Iván Rogers, quien presentó un informe financiero orientado a determinar si existió blanqueo de capitales o lavado de dinero en las inversiones realizadas por Navin Bakta, tanto en la compra de un helicóptero como en un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Veraguas.

Compra de helicóptero

Según explicó el perito, la inversión en el helicóptero —marca Airboss— ascendió a un costo total de 3 millones 215 mil dólares. Dentro de esta operación, Bakta realizó el segundo de cuatro pagos, por un monto de $814.500, suma que, de acuerdo con el informe, permitió iniciar la fabricación de la aeronave.

Rogers detalló que los fondos utilizados para este pago provinieron de un cheque de gerencia del banco BAC (antes BBVA). En marzo de 2014, se solicitó la emisión del cheque como parte de un préstamo otorgado a nombre de Franco Naves S.A., una empresa con sede en Guatemala.

El perito agregó que MTI Corporation, empresa vinculada a Bakta, mantenía una línea de crédito de $8.000.000 con el BAC, y precisó que el préstamo fue cancelado a plazo fijo a partir de 2016. En su evaluación, Rogers calificó a MTI Corporation como una empresa de “solidez evidente”.