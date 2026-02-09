¿Nueva ley para buhoneros? Asamblea revisa propuesta

La Subcomisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Patsy Lee, revisó el proyecto de ley 460, iniciativa orientada a reconocer y regular el trabajo de los buhoneros en el país, así como impulsar su formalización dentro de la economía.

Durante una mesa de trabajo, la diputada explicó que la intención es elaborar un texto consensuado que pueda ser utilizado como referencia por todas las alcaldías, sin afectar su autonomía.

La propuesta establece la creación de un registro oficial de vendedores ambulantes para que puedan obtener permisos legales y acceder a beneficios sociales. También contempla la definición de áreas específicas donde se permita la actividad, con el fin de evitar la ocupación indebida de aceras y espacios públicos, y mejorar el orden urbano.

Asimismo, se recuerda que la buhonería es una actividad reservada exclusivamente para ciudadanos panameños, conforme a lo establecido en la Constitución.

El proyecto ha provocado posiciones encontradas entre organizaciones de buhoneros y autoridades municipales, principalmente por el costo de los permisos y la posibilidad de reubicaciones hacia zonas con menor flujo de personas.

En el encuentro participaron representantes de la Acodeco, Ampyme, la Cámara de Comercio y gremios de vendedores informales, quienes expusieron sus puntos de vista sobre la iniciativa.