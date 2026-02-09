Las 5 claves de Panamá y el mundo | Lo que debes saber antes de dormir – 9 de febrero

Este lunes se registran en Panamá varios acontecimientos relevantes de interés nacional e internacional que concentran la atención pública.

-La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) anunció la intervención del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y la realización de una auditoría, tras una crisis institucional. La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria de la Junta Directiva del organismo, en la que se definió un plan de acción urgente para atender la situación del albergue y reforzar los mecanismos de supervisión.

-El juicio por el caso Odebrecht avanza hacia su etapa decisiva. Tras la jornada de este lunes, se prevé concluir mañana con la presentación de pruebas testimoniales y peritajes, para dar paso a los alegatos finales programados para este miércoles 11 de febrero.

-El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que sus operaciones se desarrollan en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente en Panamá, conforme a la nueva convención colectiva establecida en enero de 2026 y en su condición de miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). El consorcio reiteró su disposición al diálogo respetuoso y constructivo con los trabajadores e hizo un llamado a retomar las labores.

-El cantautor panameño Rubén Blades ha vuelto dar de qué hablar con la publicación reciente de Apuntes desde la Esquina, publicada el 7 de febrero de 2026. En el texto, abordó de forma crítica la situación política de Venezuela, advirtió sobre presiones internacionales que involucran a Panamá y anunció que se aproxima el final de su etapa como músico de giras.

-El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que la presunta violación de las condiciones impuestas tras la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención, ocurrida horas después de haber sido excarcelado, luego de permanecer detenido desde mayo de 2025.