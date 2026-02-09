Escándalo por fondos de China: Cancillería rechaza afirmaciones del expresidente Varela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá rechazó este lunes las afirmaciones del expresidente Juan Carlos Varela sobre supuestos fondos de cooperación provenientes de la República Popular China que habrían sido utilizados por la actual administración gubernamental.

En un comunicado oficial fechado el 9 de febrero de 2026, la Cancillería aseguró que el Gobierno vigente “no ha recibido un solo dólar” en concepto de contribución, financiamiento o préstamo por parte del país asiático.

La institución también precisó que el único convenio de cooperación técnica y económica suscrito entre Panamá y China fue firmado durante el quinquenio 2014-2019, correspondiente a la administración del propio Varela.

Según el documento, durante el actual periodo presidencial Panamá “no ha implementado, desarrollado ni recibido ningún tipo de cooperación técnica o económica proveniente de la República Popular China”.

El Ministerio calificó como “falso e irresponsable” insinuar el uso de recursos chinos por parte del Gobierno actual y advirtió que tales declaraciones generan confusión en la opinión pública.

Asimismo, señaló que corresponde al exmandatario explicar las razones de sus declaraciones, al considerar que omiten hechos fundamentales y atribuyen responsabilidades inexistentes.

La Cancillería reiteró su compromiso con la transparencia y afirmó que no permitirá que la política exterior sea utilizada para “distorsionar los hechos o desviar la atención de responsabilidades pasadas”.

El comunicado concluye que el país merece un debate público basado en hechos verificables y no en insinuaciones engañosas.