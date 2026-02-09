Escándalo por fondos de China: Cancillería rechaza afirmaciones del expresidente Varela

<a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá </a>rechazó este lunes las afirmaciones del expresidente <a href="/tag/-/meta/juan-carlos-varela">Juan Carlos Varela </a>sobre <b>supuestos</b> <b>fondos de cooperación provenientes de la República Popular China que habrían sido utilizados por la actual administración gubernamental.</b>En un comunicado oficial fechado el 9 de febrero de 2026, la Cancillería aseguró que el Gobierno vigente <b>'no ha recibido un solo dólar' </b>en concepto de contribución, financiamiento o préstamo por parte del país asiático.La institución también precisó que el único convenio de cooperación técnica y económica suscrito entre Panamá y China fue firmado durante el quinquenio<i> </i><b>2014-2019, correspondiente a la administración del propio Varela.</b>Según el documento, durante el actual periodo presidencial Panamá <b>'no ha implementado, desarrollado ni recibido ningún tipo de cooperación técnica o económica proveniente de la República Popular China'.</b>El Ministerio calificó como <b>'falso e irresponsable'</b> insinuar el uso de recursos chinos por parte del Gobierno actual y advirtió que tales declaraciones generan confusión en la opinión pública.Asimismo, señaló que corresponde al exmandatario <b>explicar las razones de sus declaraciones, al considerar que omiten hechos fundamentales y atribuyen responsabilidades inexistentes.</b>La Cancillería reiteró su compromiso con la transparencia y afirmó que no permitirá que la política exterior sea utilizada para <b>'distorsionar los hechos o desviar la atención de responsabilidades pasadas'.</b>El comunicado concluye que el país merece un debate público basado en hechos verificables y no en insinuaciones engañosas.