  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Calendario de pagos: ¿Cuándo cobran los jubilados la quincena de febrero?

Los jubilados y pensionados de Panamá cobrarán segundo pago de febrero según método ACH o cheque
Los jubilados y pensionados de Panamá cobrarán segundo pago de febrero según método ACH o cheque CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/02/2026 12:40
La Caja de Seguro Social recordó a los beneficiarios verificar su método de pago y acudir solo a centros autorizados para retirar su dinero.

La Caja de Seguro Social (CSS) mediante el calendario oficial de pagos a jubilados y pensionados han confirmado que el segundo pago del mes de febrero se realizará el jueves 19 de febrero para los beneficiarios que reciben sus fondos a través del sistema ACH.

En tanto, quienes cobran mediante cheques físicos podrán retirar su pago el viernes 20 de febrero, en los centros de pago habilitados a nivel nacional, según detalló la institución.

La CSS reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de verificar su método de pago y acudir únicamente a los puntos autorizados, con el fin de garantizar un proceso ordenado y seguro.

Pagos de marzo a jubilados: CSS detalla fechas por ACH y cheques

De acuerdo con la institución, durante la primera quincena, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante el sistema ACH cobrarán el miércoles 4 de marzo, mientras que quienes lo hacen a través de cheques físicos podrán retirar sus fondos el jueves 5 de marzo en los centros de pago habilitados.

En tanto, para la segunda quincena, los pagos por ACH se efectuarán el jueves 19 de marzo, y los cheques estarán disponibles el viernes 20 de marzo.

Lo Nuevo