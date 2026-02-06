Calendario de pagos: ¿Cuándo cobran los jubilados la quincena de febrero?

La Caja de Seguro Social (CSS) mediante el calendario oficial de pagos a jubilados y pensionados han confirmado que el segundo pago del mes de febrero se realizará el jueves 19 de febrero para los beneficiarios que reciben sus fondos a través del sistema ACH.

En tanto, quienes cobran mediante cheques físicos podrán retirar su pago el viernes 20 de febrero, en los centros de pago habilitados a nivel nacional, según detalló la institución.

La CSS reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de verificar su método de pago y acudir únicamente a los puntos autorizados, con el fin de garantizar un proceso ordenado y seguro.