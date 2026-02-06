Calendario de pagos: ¿Cuándo cobran los jubilados la quincena de febrero?

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> mediante el calendario oficial de pagos a jubilados y pensionados han confirmado que el segundo pago del mes de febrero se realizará el <b>jueves 19 de febrero</b> para los beneficiarios que reciben sus fondos a través del sistema <b>ACH</b>.En tanto, quienes cobran mediante cheques físicos podrán retirar su pago el viernes <b>20 de febrero</b>, en los centros de pago habilitados a nivel nacional, según detalló la institución.La CSS reiteró a los <b>jubilados y pensionados</b> la importancia de verificar su método de pago y acudir únicamente a los puntos autorizados, con el fin de garantizar un proceso ordenado y seguro.