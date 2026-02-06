¿Dopaje genital? El insólito truco con ácido hialurónico que sacude los Juegos Olímpicos de Invierno

Los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/juegos-olimpicos" target="_blank">Juegos Olímpicos</a> de Invierno</b> aún no han comenzado y ya surge una controversia relacionada con el dopaje en el ámbito deportivo. En esta ocasión, se trata de un presunto escándalo que involucraría a varios competidores, quienes supuestamente se estarían inyectando <b>ácido hialurónico en el pene</b> con el objetivo de optimizar su rendimiento en competencia, según una investigación revelada recientemente por el tabloide alemán <b>Bild</b>.La <b>Agencia Mundial Antidopaje (AMA)</b> ya estaría investigando esta práctica, con la que los atletas involucrados buscarían obtener una ventaja durante el denominado <b>proceso estandarizado de medición corporal</b>, en el que se utiliza un <b>escáner tridimensional</b> para examinar con precisión las dimensiones corporales de los deportistas.Se trata de un procedimiento oficial al que se someten los atletas para registrar las medidas de su cuerpo y así regular el tamaño y las características del equipamiento que pueden utilizar, incluidos los <b>trajes de competición</b>.De acuerdo con el <b>profesor asociado Dan Dwyer</b>, de la Escuela de Ciencias del Ejercicio y la Nutrición, las dimensiones de los trajes juegan un papel clave para garantizar una competencia justa y evitar que estos sean más grandes de lo permitido.Según explicó el especialista al diario británico <b>The Guardian</b>, las supuestas inyecciones de ácido hialurónico permitirían registrar medidas corporales mayores a las reales, lo que facilitaría la confección de trajes <b>más grandes y aerodinámicos</b>, mejorando el rendimiento en la <b>pista de esquí</b> y permitiendo realizar <b>saltos más largos</b>.'Cada centímetro extra en un traje cuenta. Si tu traje tiene una superficie un 5% mayor, vuelas más lejos. Por supuesto, se trata de un deporte competitivo y todos están al límite de las reglas, porque todos quieren ganar', señaló <b>Sandro Pertile</b>, director de carreras masculinas de la <b>Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS)</b>, citado por el mismo medio.Un artículo publicado en la revista científica <b>Frontiers</b>, citado por el rotativo inglés <b>The Independent</b>, sostiene que un pequeño ajuste en la confección del traje puede tener un impacto significativo en el rendimiento del atleta, con modelos que muestran <b>hasta 2,8 metros adicionales en la longitud del salto por cada centímetro extra de tela</b>.Si bien la <b>AMA</b> expresó su disposición a investigar los hechos, la <b>FIS</b> desmintió la presunta trama de dopaje y la calificó como un '<b>rumor descabellado</b>', señalando que permanece a la espera de evidencias que confirmen el uso de ácido hialurónico para mejorar el rendimiento en los <b>Juegos Olímpicos de Invierno</b>, que se celebran este año en <b>Milán (Italia)</b>.De comprobarse, no sería la primera vez que se aplican sanciones en este deporte por la <b>manipulación de los trajes</b>. El año pasado, los medallistas olímpicos noruegos <b>Marius Lindvik</b> y <b>Johann Andre Forfang</b> fueron <b>suspendidos durante tres meses</b> después de que se descubriera que su equipo había ajustado en secreto las costuras alrededor de la <b>entrepierna</b> de sus trajes durante los <b>Campeonatos Mundiales de Esquí de 2025</b>.Asimismo, el uso incorrecto de inyecciones de <b>ácido hialurónico en el pene</b> puede acarrear <b>graves consecuencias para la salud</b>, según advirtió el cirujano urólogo <b>Eric Chung</b> en declaraciones a <b>The Guardian</b>. Entre los riesgos se incluyen <b>dolor</b>, <b>deformidad</b>, <b>infección</b>, <b>inflamación</b>, alteraciones en la sensibilidad y <b>disfunción sexual</b>. En casos poco frecuentes, las infecciones pueden derivar en <b>gangrena</b> y, en consecuencia, en la <b>pérdida del pene</b>.