¿Dopaje genital? El insólito truco con ácido hialurónico que sacude los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno aún no han comenzado y ya surge una controversia relacionada con el dopaje en el ámbito deportivo. En esta ocasión, se trata de un presunto escándalo que involucraría a varios competidores, quienes supuestamente se estarían inyectando ácido hialurónico en el pene con el objetivo de optimizar su rendimiento en competencia, según una investigación revelada recientemente por el tabloide alemán Bild.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ya estaría investigando esta práctica, con la que los atletas involucrados buscarían obtener una ventaja durante el denominado proceso estandarizado de medición corporal, en el que se utiliza un escáner tridimensional para examinar con precisión las dimensiones corporales de los deportistas.

Se trata de un procedimiento oficial al que se someten los atletas para registrar las medidas de su cuerpo y así regular el tamaño y las características del equipamiento que pueden utilizar, incluidos los trajes de competición.

De acuerdo con el profesor asociado Dan Dwyer, de la Escuela de Ciencias del Ejercicio y la Nutrición, las dimensiones de los trajes juegan un papel clave para garantizar una competencia justa y evitar que estos sean más grandes de lo permitido.

Según explicó el especialista al diario británico The Guardian, las supuestas inyecciones de ácido hialurónico permitirían registrar medidas corporales mayores a las reales, lo que facilitaría la confección de trajes más grandes y aerodinámicos, mejorando el rendimiento en la pista de esquí y permitiendo realizar saltos más largos.

“Cada centímetro extra en un traje cuenta. Si tu traje tiene una superficie un 5% mayor, vuelas más lejos. Por supuesto, se trata de un deporte competitivo y todos están al límite de las reglas, porque todos quieren ganar”, señaló Sandro Pertile, director de carreras masculinas de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), citado por el mismo medio.

Un artículo publicado en la revista científica Frontiers, citado por el rotativo inglés The Independent, sostiene que un pequeño ajuste en la confección del traje puede tener un impacto significativo en el rendimiento del atleta, con modelos que muestran hasta 2,8 metros adicionales en la longitud del salto por cada centímetro extra de tela.

Si bien la AMA expresó su disposición a investigar los hechos, la FIS desmintió la presunta trama de dopaje y la calificó como un “rumor descabellado”, señalando que permanece a la espera de evidencias que confirmen el uso de ácido hialurónico para mejorar el rendimiento en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran este año en Milán (Italia).

De comprobarse, no sería la primera vez que se aplican sanciones en este deporte por la manipulación de los trajes. El año pasado, los medallistas olímpicos noruegos Marius Lindvik y Johann Andre Forfang fueron suspendidos durante tres meses después de que se descubriera que su equipo había ajustado en secreto las costuras alrededor de la entrepierna de sus trajes durante los Campeonatos Mundiales de Esquí de 2025.

Asimismo, el uso incorrecto de inyecciones de ácido hialurónico en el pene puede acarrear graves consecuencias para la salud, según advirtió el cirujano urólogo Eric Chung en declaraciones a The Guardian. Entre los riesgos se incluyen dolor, deformidad, infección, inflamación, alteraciones en la sensibilidad y disfunción sexual. En casos poco frecuentes, las infecciones pueden derivar en gangrena y, en consecuencia, en la pérdida del pene.