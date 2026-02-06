Agenda cultural en Panamá: los eventos que no te puedes perder del 6 al 14 de febrero

Panamá vivirá días cargados de arte y entretenimiento con la agenda cultural programada del 6 al 14 de febrero de 2026, un calendario que reúne exposiciones, obras de teatro, festivales, talleres y actividades comunitarias en distintos puntos del país. La programación busca ampliar el acceso a la cultura y ofrecer alternativas para todas las edades. Si deseas ver la programación completa entra a las redes sociales de <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/p/DUZEr6oiX6J/?img_index=3" target="_blank">MiCultura</a>.</b>Durante esta semana, museos, teatros, parques y centros culturales abrirán sus puertas con propuestas que van desde muestras artísticas hasta eventos al aire libre, consolidando a febrero como un mes activo para la escena cultural panameña. <b>Exposiciones y arte lideran la cartelera cultural</b>Entre las principales actividades destacan la exposición 'Reinas del Carnaval y tradiciones de Chitré del Ayer' en el Museo Fabio Rodríguez Herrera y la Exposición de Fotos del Carnaval Tableño y exhibición de Polleras y Tembleques en el Museo Belisario Porras de Las Tablas, ambas enfocadas en resaltar el patrimonio y las tradiciones del país. También se suma la muestra de la pintora Sara Saldaña en el Museo de Penonomé y la exposición colectiva 'Panamá: identidad y diversidad en el arte' en Espiral Art Gallery, opciones ideales para quienes buscan una experiencia cultural durante el mes. <b>Festivales y eventos para el fin de semana</b>El calendario incluye el Micro Brew Fest Panamá, que se realizará el 6 y 7 de febrero en el Parque de los Lagos de Ciudad del Saber, así como el programa Cine Cultura: Microhistorias Móviles, que llevará proyecciones a comunidades de Darién. Otros eventos destacados son el Festival de la Candelaria Expo Bugaba en Chiriquí y el Festival Carnavalístico Vol. Caribe en la Cinta Costera, ampliando la oferta para quienes buscan actividades masivas y al aire libre. <b>Obras de teatro y espectáculos familiares</b>La cartelera teatral tendrá un papel importante con producciones como 'Blanca Nieves' en el Teatro Metropolitan y 'Willy Wonka' en el Teatro ABA, además de 'Los tres Cerditos y el Lobo' en El Telón Studio. Estas obras se posicionan como alternativas atractivas para disfrutar en familia. A ellas se suman 'Otra Vez Papá' en el Teatro La Plaza y 'Niñero con Derechos', ampliando la variedad de espectáculos disponibles durante febrero. <b>Talleres, cursos y formación artística</b>La agenda también incorpora espacios de aprendizaje como el curso histórico de verano en el Museo de Aguadulce, talleres de danza, manualidades, crochet y escritura, además de clases abiertas de danza contemporánea y un webinar sobre creatividad e inteligencia artificial. Asimismo, la Escuela Juvenil de Música mantiene sus matrículas abiertas en la Ciudad de las Artes, mientras que la Academia de Danza y Arte Diamante desarrolla su curso de verano 2026. <b>Actividades al aire libre y para toda la comunidad</b>El programa incluye iniciativas recreativas como la Recreovía en Vacamonte, el UP Walking Tour en el Parque Urracá, el Picnic Literario en el Parque Omar y la carrera y feria contra el cáncer pediátrico, eventos que combinan cultura, bienestar y convivencia social. Para el 14 de febrero, el Museo Manuel F. Zárate, en Los Santos, organizará un curso de artesanías modernas y confección de camisolas, abierto al público interesado en aprender nuevas técnicas.