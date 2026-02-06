Agenda cultural en Panamá: los eventos que no te puedes perder del 6 al 14 de febrero

Panamá vivirá días cargados de arte y entretenimiento con la agenda cultural programada del 6 al 14 de febrero de 2026, un calendario que reúne exposiciones, obras de teatro, festivales, talleres y actividades comunitarias en distintos puntos del país.

La programación busca ampliar el acceso a la cultura y ofrecer alternativas para todas las edades. Si deseas ver la programación completa entra a las redes sociales de MiCultura.

Durante esta semana, museos, teatros, parques y centros culturales abrirán sus puertas con propuestas que van desde muestras artísticas hasta eventos al aire libre, consolidando a febrero como un mes activo para la escena cultural panameña.

Exposiciones y arte lideran la cartelera cultural

Entre las principales actividades destacan la exposición “Reinas del Carnaval y tradiciones de Chitré del Ayer” en el Museo Fabio Rodríguez Herrera y la Exposición de Fotos del Carnaval Tableño y exhibición de Polleras y Tembleques en el Museo Belisario Porras de Las Tablas, ambas enfocadas en resaltar el patrimonio y las tradiciones del país.

También se suma la muestra de la pintora Sara Saldaña en el Museo de Penonomé y la exposición colectiva “Panamá: identidad y diversidad en el arte” en Espiral Art Gallery, opciones ideales para quienes buscan una experiencia cultural durante el mes.

Festivales y eventos para el fin de semana

El calendario incluye el Micro Brew Fest Panamá, que se realizará el 6 y 7 de febrero en el Parque de los Lagos de Ciudad del Saber, así como el programa Cine Cultura: Microhistorias Móviles, que llevará proyecciones a comunidades de Darién.

Otros eventos destacados son el Festival de la Candelaria Expo Bugaba en Chiriquí y el Festival Carnavalístico Vol. Caribe en la Cinta Costera, ampliando la oferta para quienes buscan actividades masivas y al aire libre.

Obras de teatro y espectáculos familiares

La cartelera teatral tendrá un papel importante con producciones como “Blanca Nieves” en el Teatro Metropolitan y “Willy Wonka” en el Teatro ABA, además de “Los tres Cerditos y el Lobo” en El Telón Studio.

Estas obras se posicionan como alternativas atractivas para disfrutar en familia.

A ellas se suman “Otra Vez Papá” en el Teatro La Plaza y “Niñero con Derechos”, ampliando la variedad de espectáculos disponibles durante febrero.

Talleres, cursos y formación artística

La agenda también incorpora espacios de aprendizaje como el curso histórico de verano en el Museo de Aguadulce, talleres de danza, manualidades, crochet y escritura, además de clases abiertas de danza contemporánea y un webinar sobre creatividad e inteligencia artificial.

Asimismo, la Escuela Juvenil de Música mantiene sus matrículas abiertas en la Ciudad de las Artes, mientras que la Academia de Danza y Arte Diamante desarrolla su curso de verano 2026.

Actividades al aire libre y para toda la comunidad

El programa incluye iniciativas recreativas como la Recreovía en Vacamonte, el UP Walking Tour en el Parque Urracá, el Picnic Literario en el Parque Omar y la carrera y feria contra el cáncer pediátrico, eventos que combinan cultura, bienestar y convivencia social.

Para el 14 de febrero, el Museo Manuel F. Zárate, en Los Santos, organizará un curso de artesanías modernas y confección de camisolas, abierto al público interesado en aprender nuevas técnicas.