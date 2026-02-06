Lotería Fiscal dispara recaudación de ITBMS hasta los $91 millones mensuales

La estrategia de la Dirección General de Ingresos (DGI) para combatir la evasión fiscal está rindiendo frutos tangibles. Según declaraciones de su director general, Camilo Valdés, la implementación de la Lotería Fiscal ha sido un catalizador clave para incrementar la recaudación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).

Valdés detalló que, antes de fortalecer este programa, la recaudación de ITBMS mantenía un promedio de entre $65 millones y $69 millones mensuales. No obstante, tras incentivar al consumidor a exigir su factura, las cifras han experimentado un crecimiento vertical.

En los últimos meses de 2025, confesó, la recaudación escaló hasta situarse entre los $90 millones y $91 millones.

El director fue enfático al señalar que este aumento no se debe a nuevos impuestos, sino a que “ahora se está facturando y pagando el impuesto que antes no se facturaba”.