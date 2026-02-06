Lotería Fiscal dispara recaudación de ITBMS hasta los $91 millones mensuales

A pesar del éxito en las cifras de recaudación, el panorama en los establecimientos físicos sigue siendo un reto para la administración tributaria. Valdés lamentó que las auditorías e inspecciones presenciales sigan detectando irregularidades frecuentes.<i><b>'Las inspecciones que hemos hecho a los diferentes comercios arrojan un altísimo grado de incumplimiento',</b></i> sentenció el director.Ante esta realidad, la DGI ha intensificado la aplicación de sanciones y multas a empresas y contribuyentes que ignoran las normas de facturación vigentes. Valdés reiteró que la Lotería Fiscal es solo una pieza de una estrategia integral que incluye más auditorías de campo y un monitoreo estricto de los sistemas de facturación electrónica.Recalcó que el éxito de la Lotería Fiscal radica en convertir a cada comprador en un 'auditor ad honorem'. <i><b>'Al exigir el comprobante fiscal para participar en los sorteos, el consumidor obliga al comercio a registrar la transacción en el sistema de la DGI, cerrando el paso a la economía informal y a la defraudación'</b></i>, sostuvo.