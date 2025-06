MEF apuesta a la lotería fiscal para elevar la recaudación en un 10 %

Con el relanzamiento de la lotería fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé a corto plazo aumentar en un 7 % a 10 % la recaudación sobre el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).

“Estamos hablando entre $70 y $100 millones de lo que más o menos estamos pensando que debe venir por esa vía”, confesó el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, a La Estrella de Panamá.

De acuerdo con Fernández, la iniciativa surge tras la detección de la alta irregularidad en el recibimiento de reporte en la Dirección General de Ingresos (DGI) sobre los ingresos o tributos que vienen del ITBMS vía reportería o en pago, ya que existe un incumplimiento o evasión por alrededor de los $1.500 o $2.800 millones.

Aclaró que los incumplimientos no es una evasión del ITBMS porque muchas veces puede ser un atraso o un arreglos de pagos que que no se has cumplido.

Sin embargo, el viceministro de Finanzas reconoció que con la lotería fiscal están tratando de golpear los dos frentes: tratar de formalizar a las personas dentro del sistema y atacar el incumplimiento que no se está reportando.