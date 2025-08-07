Antidepresivos: cómo actúan, cuándo se recetan y por qué no generan adicción

Tejera subraya la importancia de diferenciar entre emociones normales y enfermedades mentales:<b>Tristeza</b>: es temporal, con un origen claro, no discapacita ni requiere tratamiento farmacológico.<b>Depresión</b>: es persistente, puede ser discapacitante, y suele tener componentes genéticos o sin causa aparente. Requiere tratamiento profesional.<b>Ansiedad</b>: es cíclica, muchas veces hereditaria, y puede interferir significativamente con la vida cotidiana.<b>Estrés</b>: es transitorio, con un detonante definido, y puede ser superado sin medicación.