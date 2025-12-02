Minseg defiende contratación de Kadair para equipos de telecomunicaciones

El Ministerio de Seguridad (Minseg) emitió este martes 2 de diciembre un comunicado respondiendo a las recientes publicaciones de contrataciones millonarias con la empresa Kadair, S.A.

La Estrella de Panamá publicó esta semana sendos artículos detallando como la empresa fue obtuvo un contrato por 4,5 millones de dólares para el diseño, suministro e instalación de un sistema troncalizado para la red de telecomunicaciones de los estamentos de seguridad a nivel nacional, 4,9 millones de dólares para la primera etapa de la expansión del sistema de radiocomunicaciones digitales P-25 de la Policía Nacional, así como múltiples compras menores con diversas instituciones a través de procedimiento excepcional o siendo el único proponente.

“La institución aclara que todas las actuaciones se realizaron en estricto cumplimiento de la Ley 22 de Contrataciones Públicas y con la debida fiscalización”, resalta el comunicado del Minseg, en el que también cuestiona que se pretendía “sembrar dudas sobre los procedimientos de contratación para la modernización de las telecomunicaciones de los estamentos de seguridad de Estado”.

En el artículo publicado por La Estrella de Panamá, se cita un informe del ministerio en el que se justifica la contratación directa a Kadair, S.A. de 4,9 millones de dólares señalando que esta ha sido la proveedora de “servicios, soporte y mantenimiento del Sistema de Radios P25 en Panamá, implementados por la Policía Nacional a partir de enero de 2013”.

El nuevo comunicado del Minseg añade que “la empresa Kadair S.A., es el único distribuidor certificado en Panamá para vender los equipos específicos requeridos”. En total, se compraron 1.120 radios portátiles, 286 radios vehiculares, baterías recargables, repetidores de telecomunicaciones, repetidores de red, cargadores, así como el servicio de asistencia o mantenimiento del servicio.

De acuerdo a la institución se trataba de una necesidad prioritaria. “El sistema de radios digitales P-25 actual necesita urgentemente una expansión en su cobertura geográfica, ya que actualmente el sistema instalado y gestionado solo tiene cobertura en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, parcialmente en la ciudad de David y en las ciudades de Santiago Chitré y Colón”, apunta el Minseg en un informe. Detalla que Bocas del Toro, Los Santos y parte de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Colón y Pacora dependían de radios análogos con más de 20 años de antigüedad.