EE. UU. y Panamá continúan con los entrenamientos militares conjuntos

Las fuerzas de seguridad de Panamá y Estados Unidos se encuentran inmersas en un curso conjunto de supervivencia en selva, enfocado en fortalecer las capacidades operativas y tácticas de los agentes panameños contra el crimen organizado y la delincuencia común.

Se trata de uno de los entrenamientos conjuntos más completos del año y forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países.

El programa fue confirmado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) el pasado 21 de noviembre y se ejecuta desde el 28 de noviembre hasta el 18 de diciembre en tres sedes: la Escuela de Selva, la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y la Base Naval Capitán de Fragata Noé Antonio Rodríguez Justavino. Para este despliegue arribaron al país tres aeronaves de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B): dos helicópteros Black Hawk y un Chinook, equipo que brinda apoyo aéreo para evacuaciones médicas, transporte de personal y maniobras en áreas de difícil acceso.

El capitán Ariel Rosa, comandante de Infantería Aeronaval, explicó que el objetivo central del entrenamiento es elevar la capacidad de respuesta de los estamentos panameños en operaciones de alto riesgo. “El objetivo de este curso es capacitar a las unidades en la parte operativa y táctica, así como fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas, con el objetivo de que el país tenga mayor fortaleza a la hora de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común”, señaló.

Rosa detalló que en esta edición participan miembros de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), junto a 12 estudiantes de la Infantería Marina de Estados Unidos. El componente de instrucción está conformado por 27 especialistas: 13 instructores estadounidenses y 14 panameños. Según las autoridades, la participación conjunta busca que las unidades refuercen criterios operativos estandarizados, mejoren la comunicación táctica durante misiones combinadas y dominen protocolos de supervivencia en condiciones extremas.

El entrenamiento incluye varios ejercicios desarrollados de manera simultánea en distintas zonas de la Escuela de Selva. Entre ellos destacan:

Prácticas de evacuación médica (MEDEVAC) con apoyo aéreo, construcción de refugios improvisados en zonas de alta humedad, desplazamientos tácticos en terreno hostil, técnicas de navegación, consumo y potabilización de agua en ambiente selvático, y principios básicos de supervivencia para personal especializado.

“Ellos están realizando varios ejercicios de manera simultánea. Están realizando lo que es ejercicio de medevac, están realizando ejercicio de lo que es construcción de refugio y principios básicos de selva”, explicó Rosa.

Un año de cooperación sostenida

El capitán Rosa confirmó que esta es la última capacitación binacional del año, aunque adelantó que los ejercicios continuarán en 2026. “Para este año esta es la última capacitación; para el próximo año se está planificando continuar con estos mismos ejercicios con la finalidad de fortalecer nuestras capacidades y brindar un buen servicio”, afirmó. Con este contingente, ya son tres grupos formados este año en el curso de supervivencia en selva. Además, el Senan reporta que ya se han realizado cinco despliegues previos en los que se han capacitado cerca de 180 unidades de la Infantería Marina de Panamá.

Las autoridades destacan que estas capacitaciones responden a la necesidad de enfrentar dinámicas delictivas cada vez más complejas, especialmente en corredores utilizados por redes de tráfico de drogas y migración irregular.

El Senan reiteró que este tipo de entrenamientos se desarrolla en estricto respeto a la soberanía panameña y enmarcado en acuerdos bilaterales establecidos entre Panamá y Estados Unidos. Las maniobras, precisó la institución, buscan fortalecer la protección de los intereses nacionales y mejorar la preparación del personal en misiones de alto riesgo.