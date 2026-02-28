Venezuela condena ataques contra Irán y exige retorno al diálogo

Las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela emitieron un comunicado oficial este 28 de febrero de 2026 en el que condena con firmeza los recientes ataques militares contra la República Islámica de Irán, realizados en medio de esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso. El Gobierno venezolano calificó los hechos como una escalada peligrosa e impredecible que amenaza la estabilidad regional y global, e hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para retomar la vía del diálogo y evitar una mayor confrontación.

En el documento divulgado por el canciller venezolano Yván Gil Pinto, fechado hoy y desde la ciudad de Caracas, indica que el Ejecutivo bolivariano rechazó las acciones militares y las calificó de contrarias a los principios de la diplomacia, la solución pacífica de controversias y la Carta de las Naciones Unidas.

El comunicado expresa profunda consternación por reportes e imágenes de ataques contra instalaciones civiles en Irán, que habrían causado víctimas inocentes, incluidas estudiantes menores de edad.

Mediante la nota, el gobierno venezolano reiteró su compromiso inquebrantable con la paz, el respeto a la soberanía y el derecho internacional, y pidió a los países involucrados poner fin a las hostilidades y regresar a mesas de negociación para evitar una escalada que afecte a más naciones y personas. Esta postura se suma a otras declaraciones de líderes globales que también han pedido contención tras los recientes bombardeos en la región.