Venezuela condena ataques contra Irán y exige retorno al diálogo

Las autoridades de la <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">República Bolivariana de Venezuela</a></b> emitieron un comunicado oficial este <b>28 de febrero de 2026</b> en el que condena con firmeza los recientes ataques militares contra la <b><a href="/tag/-/meta/iran">República Islámica de Irán</a></b>, realizados en medio de esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso. El Gobierno venezolano calificó los hechos como una <b>escalada peligrosa e impredecible que amenaza la estabilidad regional y global</b>, e hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para retomar la vía del diálogo y evitar una mayor confrontación.En el documento divulgado por el canciller venezolano Yván Gil Pinto, fechado hoy y desde la ciudad de Caracas, indica que <b>el Ejecutivo bolivariano rechazó las acciones militares y las calificó de contrarias a los principios de la diplomacia, la solución pacífica de controversias y la Carta de las Naciones Unidas</b>. El comunicado expresa <b>profunda consternación por reportes e imágenes de ataques contra instalaciones civiles en Irán</b>, que habrían causado víctimas inocentes, incluidas estudiantes menores de edad.Mediante la nota, <b>el gobierno venezolano reiteró su compromiso inquebrantable con la paz, el respeto a la soberanía y el derecho internacional</b>, y pidió a los países involucrados poner fin a las hostilidades y regresar a mesas de negociación para evitar una escalada que afecte a más naciones y personas. Esta postura se suma a otras declaraciones de líderes globales que también han pedido contención tras los recientes bombardeos en la región.