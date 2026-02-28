Entrenamiento militar en Panamá: 41 soldados de Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad

Un contingente de 41 infantes de Marina de Estados Unidos llegó a Panamá para participar en un programa de entrenamiento conjunto con estamentos de seguridad panameños, en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación.

Los soldados estadounidenses desarrollarán ejercicios combinados con agentes especializadas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

Además, las maniobras estarán enfocadas en fortalecer capacidades operativas, coordinación táctica e interoperabilidad entre las fuerzas.

Un comunicado del Senan precisó que las actividades se realizarán con pleno respeto a la soberanía y conforme a los acuerdos vigentes entre Panamá y Estados Unidos.

La llegada del contingente forma parte del memorando de entendimiento firmado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego en 2025.

Desde el año pasado han llegado al país diferentes grupos de soldados estadounidenses que entrenan en el Fuerte Sherman, la Base Aérea de Howard y la Estación Naval de Rodman.