Panamá y Estados Unidos entrenan tropas para operaciones de combate en la selva

<i>'Se estrella uno con esa selva (...), y si no está preparado no sale, y si sale, no va a salir completo', afirmó el instructor estadounidense, y resaltó en ese sentido que en este ejercicio 'nosotros vamos a aprender mucho más de los panameños porque ellos trabajan en eso (la selva) todos los días'</i>.Por su parte, el mayor <b>Ariel Rosas</b>, comandante de la Infantería del Senan, detalló a<b> EFE </b>que de estos entrenamientos se realizaron un total de tres en 2025, mientras que este año este es el primero, que se centra en el entrenamiento en la selva.<i>'Este programa (actual) termina el 20 de febrero del presente mes, y de igual forma para entrenamientos futuros tenemos cuatro programados para 2026'</i>, indicó Rosas.El nuevo programa de entrenamiento en el país centroamericano se desarrolla como parte de la cooperación bilateral en seguridad y <i>'con estricto respeto a la soberanía nacional'</i>, ha señalado el Gobierno de Panamá.