Panamá inicia temporada de exportación de cucurbitáceas 2025-2026 con envíos a Holanda

Panamá dio inicio a la temporada de agroexportación de cucurbitáceas 2025-2026 con el arranque de los envíos de sandía y melón hacia el mercado europeo, en una estrategia que combina producción, logística y articulación institucional para consolidar al país como plataforma agroexportadora.

El viernes 6 de febrero, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, recorrió las plantas APSECU para el Mundo S.A., en la comunidad de El Corozo, y Agro Export Pacific S.A., en Potuga, provincia de Herrera. La visita contó con la participación de la viceministra de Comercio e Industrias, Ástrid Ábrego, como parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la internacionalización de la producción nacional.

Durante la jornada se destacó que tres plantas exportadoras proyectan enviar en los próximos tres meses más de 700 contenedores de sandía y melón hacia Holanda, lo que generará directamente cerca de 3 mil empleos.

Linares subrayó que este desempeño evidencia el potencial del agro panameño. “Esta es una muestra clara que con esfuerzo, dedicación y trabajo se puede lograr lo que se quiere”, afirmó, al señalar que el país debe pensar en grande y enfocarse en productos que generan millones de balboas y miles de empleos.

El titular del MIDA reiteró el respaldo del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, así como del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del Ministerio de Comercio e Industrias, a la actividad agroexportadora como eje estratégico de crecimiento.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) acompañó los recorridos con el objetivo de reforzar la competitividad del sector y facilitar el acceso a mercados internacionales. Ábrego destacó la importancia de articular esfuerzos entre productores e instituciones del Estado para posicionar productos con alto valor agregado.

“Tenemos productos de excelente calidad que, a través del sello Hecho en Panamá, buscamos promover y posicionar en otros países”, subrayó.

Las plantas visitadas —APSECU para el Mundo S.A. y Agro Export Pacific S.A.— forman parte del Grupo de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá (GANTRAP) y ya iniciaron el proceso de exportación hacia Holanda, reflejando la capacidad del país para cumplir estándares internacionales de calidad y logística.

Ricardo García Salas, gerente de Agro Export Pacific S.A. y Terra Fruta S.A., explicó que la empresa ha registrado un crecimiento sostenido desde su fundación en 2010. “Ese año exportamos 26 contenedores, y 16 años después estamos planificando enviar 300 contenedores hacia países como Holanda, Reino Unido y Portugal. Nuestros productos, sandía y melón, son cultivados con el esfuerzo de los productores panameños y son de excelente calidad, reconocidos en todo el mundo”, indicó.

Añadió que la operación genera 130 empleos en plantas y 200 en fincas, dinamizando las economías rurales.

Por su parte, Josué Solís, representante de APSECU para el Mundo —fundada en 2018—, señaló que la empresa pasó de comercializar en el mercado local a exportar aproximadamente 220 contenedores, generando entre 700 y 800 empleos a nivel nacional, desde el campo hasta el transporte y las plantas empacadoras.

“Actualmente exportamos aproximadamente 220 contenedores, generando entre 700 y 800 empleos a nivel nacional”, detalló.

Las autoridades coincidieron en que el desafío es avanzar hacia una mayor autosuficiencia y consolidar a Panamá como marca país en el ámbito agroexportador. La meta es fortalecer la competitividad, ampliar mercados y sostener el crecimiento del sector, apoyando a los productores nacionales y promoviendo un modelo productivo sostenible.

Con el inicio de la temporada 2025-2026, el sector de cucurbitáceas se posiciona como uno de los motores del agro panameño, combinando generación de divisas, empleo y desarrollo territorial.