Comercio agropecuario mueve casi 12 mil licencias sanitarias en enero

La actividad del comercio agropecuario arrancó 2026 con un volumen significativo de trámites sanitarios en Panamá, reflejo del dinamismo de las importaciones, exportaciones y del tránsito internacional de mercancías. Solo en enero, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) gestionó 11,952 licencias fitosanitarias y zoosanitarias, un componente clave para el funcionamiento del comercio formal de productos y subproductos agropecuarios.

Según los reportes del MIDA, de ese total, 11,068 licencias fueron autorizadas, lo que da cuenta del alto flujo de operaciones que se canalizan a través del sistema de control sanitario y de la capacidad institucional para atender la demanda sin relajar los estándares técnicos exigidos.

Cada licencia constituye un requisito previo indispensable para la importación, el tránsito o la exportación de mercancías agropecuarias.

El desglose por tipo de control muestra que 7,434 licencias correspondieron al área fitosanitaria, mientras que 3,634 se concentraron en el área zoosanitaria, evidenciando el peso de ambos segmentos en la dinámica comercial de inicio de año. Como parte del proceso de verificación, 704 solicitudes fueron devueltas para ajustes técnicos y 180 fueron rechazadas, en aplicación de los controles que garantizan el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Por modalidad de operación, 4,788 licencias estuvieron asociadas a importaciones, 5,539 al tránsito internacional, 668 a exportaciones y 73 a reexportaciones, cifras que confirman el rol del país como plataforma logística y punto de conexión para el comercio agropecuario regional e internacional.

Desde una perspectiva económica, el volumen de licencias tramitadas refleja no solo la magnitud del movimiento comercial, sino también la importancia de los controles sanitarios como factor de competitividad. La correcta gestión de estos permisos permite ordenar los flujos de mercancías, reducir riesgos sanitarios y respaldar la continuidad de las cadenas de suministro.

Más allá del trámite administrativo, cada licencia representa una acción preventiva que protege la producción nacional y aporta certidumbre a los operadores del comercio agropecuario. En un contexto de creciente intercambio regional, la eficiencia en los procesos de control sanitario se consolida como un elemento estratégico para sostener un comercio seguro, confiable y alineado con los estándares internacionales.