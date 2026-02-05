Peritajes establecen rutas del dinero de Odebrecht en Panamá: sociedades, abogados y partidos políticos

El segundo perito de la jornada, Leonel Sanjur, licenciado en Contabilidad, expuso los resultados de su investigación sobre la relación entre Odebrecht y la firma legal Rosas &amp; Rosas, la cual se extendió entre los años 2009 y 2010.De acuerdo con Sanjur, Odebrecht llegó a la firma de abogados por referencia del Banco de Brasil, aunque la relación profesional entre ambas partes se remonta a 2004, cuando la constructora comenzó a recibir servicios legales que, según los registros, se habrían mantenido por más de una década.El perito explicó que Rosas &amp; Rosas brindaba servicios administrativos y legales como la elaboración de actas, inscripciones en el Registro Público y actualizaciones de representantes legales. No obstante, entre 2009 y 2010, la firma también prestó un servicio adicional de suministro de efectivo, lo que dio origen a transferencias bancarias a favor de su cuenta corriente.Según el informe pericial, estos fondos provenían de empresas vinculadas a Odebrecht. Posteriormente, los montos eran retirados mediante cheques que se cambiaban bajo el concepto de planilla. Sanjur detalló que, producto de estas operaciones, se recibieron $2.183 millones, y que el total de transferencias a la cuenta de Rosas &amp; Rosas asciende a aproximadamente $3.9 millones.No obstante, el perito aclaró que $1.187 millones de esa cifra no habrían sido recibidos por la firma legal, según lo determinado en la investigación del Ministerio Público.Rosas &amp; Rosas cesó la prestación de servicios a Odebrecht en diciembre de 2010, siendo la última transacción registrada el 29 de diciembre de ese año.Sanjur indicó que la terminación de esta relación comercial no tuvo un impacto significativo en las finanzas de la firma, ya que los ingresos derivados de Odebrecht no representaban una proporción relevante de sus ganancias, e incluso la firma reportó incrementos en sus ingresos en años posteriores.