Juan Camilo Nariño: Abastecimiento de minerales, el reto para cumplir las metas climáticas

La minería responsable y sostenible se ha convertido en un pilar estratégico para el desarrollo económico y ambiental de América Latina, y países como Colombia y Panamá cuentan con un potencial mineral que puede transformar sus economías y fortalecer su estabilidad fiscal. Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), 'una de las mayores restricciones que hoy hay para cumplir el Acuerdo de París al 2030 y al 2050, es el abastecimiento de minerales'. Esta declaración subraya el vínculo directo entre la minería, la transición energética y los objetivos climáticos globales.En una entrevista reciente con <b>La Estrella de Panamá</b>, Nariño explicó que la riqueza mineral de la región constituye una herramienta fundamental para enfrentar problemas estructurales como el endeudamiento externo, la falta de oportunidades para jóvenes, la necesidad de empleo en zonas apartadas y los desequilibrios fiscales. 'Hay dos maneras de financiar servicios básicos como salud y educación: más impuestos o utilizar la riqueza mineral de nuestros países. No hay otra opción. La decisión de producir minerales de manera responsable y sostenible es parte de la respuesta a los problemas de América Latina', afirmó Nariño en la entrevista con <b>La Decana</b>, concedida en la coyuntura del Foro Económico de América Latina, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y celebrado en la ciudad de Panamá.El dirigente enfatizó que la explotación de estos recursos no solo genera ingresos fiscales sostenibles por décadas, sino que también puede traducirse en infraestructura, educación de calidad y servicios de salud. 'Estos recursos pueden convertirse en colegios, puestos de salud y escuelas bilingües. Colombia y Panamá tienen un factor inmenso para apalancar su desarrollo y competitividad, y para dejar atrás la desigualdad, aprovechando los minerales que el mundo moderno necesita', señaló.