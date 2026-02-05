jueves 05 febrero 2026
Últimas Noticias
La Llorona
Venezuela
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
Inicio
Multimedia
Videos
Redacción
05/02/2026 15:51
Videos
Video, Miguel Díaz -Canel: `Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos´
Cuba
Estados Unidos
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó su voluntad de iniciar un proceso de negociación “sin presiones” con Estados Unidos
Video: Mulino descarta entregar dos puertos a una sola empresa
Videos
Video: Diputada Prado cuestiona aumento de $64.8 millones al Legislativo
Videos
Las sinergias logísticas entre Panamá y República Dominicana ‘nos hacen más fuertes’, Eduardo Sanz
Videos
1
Metro de Panamá: Inicia renovación de tarjetas especiales para 2026
2
Video, Miguel Díaz -Canel: `Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos´
3
Juicio Odebrecht: peritajes explican pagos millonarios y aportes políticos a Partido Panameñista
4
Ambientalistas denuncian ‘ataque sin precedentes’ por proyecto portuario
5
Una tragedia invisible: la muerte de una familia con dos hijos con autismo estremece a Australia
El rastro del dinero de Odebrecht volvió al centro del juicio con peritajes que detallaron pagos en efectivo, transferencias bancarias y aportes políticos.
(
Archivo | La Estrella de Panamá
)
Juicio Odebrecht: peritajes explican pagos millonarios y aportes políticos a Partido Panameñista
Nacional
Este beneficio será aplicable para todos los usuarios que posean la tarjeta especial, y que hayan realizado un mínimo de un (1) viaje en los últimos seis (6) meses del año 2025.
(
Cedida | SONDA Panamá
)
Metro de Panamá: Inicia renovación de tarjetas especiales para 2026
Información útil