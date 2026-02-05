Video, Miguel Díaz -Canel: `Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos´

  1. Inicio
Redacción
  • 05/02/2026 15:51
Videos

Miguel Díaz -Canel: `Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos´

Cuba
Estados Unidos
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó su voluntad de iniciar un proceso de negociación “sin presiones” con Estados Unidos
