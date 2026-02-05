Martínez-Acha destaca el rol de Panamá como puente entre el Caribe y Medio Oriente

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, planteó este jueves 5 de febrero la construcción de “puentes de entendimiento, cooperación y prosperidad compartida” durante su participación en la décima Conferencia de Cooperación Internacional, celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Este encuentro marca el primer destino de una gira por los países del Golfo Pérsico, que también lo llevará a Catar y Arabia Saudita.

En ese contexto, el jefe de la diplomacia panameña destacó el papel de Panamá como puente entre América Latina y el Caribe, los Emiratos Árabes Unidos y los países del Medio Oriente y el Norte de África.

Martínez-Acha, en su calidad de presidente pro témpore de la Asociación de Estados del Caribe, reconoció además el enfoque articulador de la Conferencia de Dubái, concebida como un espacio de convergencia entre donantes, inversionistas y responsables de proyectos de alto impacto.

“El Caribe no se presenta como un receptor pasivo de cooperación, sino como un socio estratégico capaz de aportar innovación, conocimiento y experiencias replicables”, señaló el canciller, al identificar áreas potenciales de cooperación como el comercio sostenible, la proyección marina, la economía azul, las energías renovables y el turismo sostenible.

Otro punto de su intervención se centró en el aprovechamiento del sargazo, un fenómeno que afecta a las comunidades del Caribe, al que describió como una posible fuente de oportunidades económicas mediante la innovación, la investigación científica y la coordinación regional.

En otro momento de su pronunciamiento, el ministro de Relaciones Exteriores abordó la reducción del riesgo de desastres, subrayando la importancia de los sistemas de alerta temprana y la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral para enfrentar eventuales calamidades.

Entre las iniciativas destacadas por Martínez-Acha también figuran los proyectos de transporte marítimo de corta distancia entre las islas del Caribe, la necesidad de desarrollar una estrategia regional, la adopción de políticas portuarias armonizadas, así como el fortalecimiento de los servicios de cabotaje y la facilitación del comercio.

En una defensa del multilateralismo, el canciller afirmó que este “no es una opción circunstancial, sino una necesidad histórica”. Como antecedente, citó el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado en 1826 por el libertador Simón Bolívar, considerado uno de los primeros intentos de construir un sistema multilateral basado en la solidaridad, la cooperación y la defensa de intereses comunes.

Finalmente, Martínez-Acha reiteró su respaldo a la cooperación Sur-Sur como una necesidad estratégica, que debe sustentarse en el respeto al Estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional.

El canciller concluyó señalando que la décima edición de la Conferencia de Cooperación Internacional será recordada como un punto de inflexión. “Será el momento en el que el Caribe y el Medio Oriente decidieron profundizar su cooperación, no solo con palabras, sino con acciones concretas y resultados tangibles”, afirmó.