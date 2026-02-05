Martínez-Acha destaca el rol de Panamá como puente entre el Caribe y Medio Oriente

El canciller de la República, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/javier-martinez-acha" target="_blank">Javier Martínez-Acha</a></b>, planteó este jueves 5 de febrero la construcción de '<b>puentes de entendimiento, cooperación y prosperidad compartida</b>' durante su participación en la <b>décima Conferencia de Cooperación Internacional</b>, celebrada en <b>Dubái, Emiratos Árabes Unidos</b>. Este encuentro marca el primer destino de una gira por los países del <b>Golfo Pérsico</b>, que también lo llevará a <b>Catar</b> y <b>Arabia Saudita</b>.En ese contexto, el jefe de la diplomacia panameña destacó el papel de<a href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/panama"> <b>Panamá</b></a> como puente entre <b>América Latina y el Caribe</b>, los <b>Emiratos Árabes Unidos</b> y los países del <b>Medio Oriente y el Norte de África</b>.Martínez-Acha, en su calidad de <b>presidente pro témpore de la Asociación de Estados del Caribe</b>, reconoció además el enfoque articulador de la Conferencia de Dubái, concebida como un espacio de convergencia entre <b>donantes, inversionistas y responsables de proyectos de alto impacto</b>.'El Caribe no se presenta como un receptor pasivo de cooperación, sino como un <b>socio estratégico</b> capaz de aportar innovación, conocimiento y experiencias replicables', señaló el canciller, al identificar áreas potenciales de cooperación como el <b>comercio sostenible</b>, la <b>proyección marina</b>, la <b>economía azul</b>, las <b>energías renovables</b> y el <b>turismo sostenible</b>.Otro punto de su intervención se centró en el <b>aprovechamiento del sargazo</b>, un fenómeno que afecta a las comunidades del Caribe, al que describió como una posible fuente de <b>oportunidades económicas</b> mediante la <b>innovación</b>, la <b>investigación científica</b> y la <b>coordinación regional</b>.En otro momento de su pronunciamiento, el ministro de Relaciones Exteriores abordó la <b>reducción del riesgo de desastres</b>, subrayando la importancia de los <b>sistemas de alerta temprana</b> y la necesidad de fortalecer la <b>cooperación multilateral</b> para enfrentar eventuales calamidades.Entre las iniciativas destacadas por Martínez-Acha también figuran los <b>proyectos de transporte marítimo de corta distancia</b> entre las islas del Caribe, la necesidad de desarrollar una <b>estrategia regional</b>, la adopción de <b>políticas portuarias armonizadas</b>, así como el fortalecimiento de los <b>servicios de cabotaje</b> y la <b>facilitación del comercio</b>.En una defensa del <b>multilateralismo</b>, el canciller afirmó que este 'no es una opción circunstancial, sino una <b>necesidad histórica</b>'. Como antecedente, citó el <b>Congreso Anfictiónico de Panamá</b>, convocado en <b>1826</b> por el libertador <b>Simón Bolívar</b>, considerado uno de los primeros intentos de construir un sistema multilateral basado en la <b>solidaridad</b>, la <b>cooperación</b> y la <b>defensa de intereses comunes</b>.Finalmente, Martínez-Acha reiteró su respaldo a la <b>cooperación Sur-Sur</b> como una necesidad estratégica, que debe sustentarse en el <b>respeto al Estado de derecho</b>, la <b>democracia</b>, los <b>derechos humanos</b> y el <b>derecho internacional</b>.El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores" target="_blank">canciller</a> concluyó señalando que la décima edición de la Conferencia de Cooperación Internacional será recordada como un <b>punto de inflexión</b>. 'Será el momento en el que el Caribe y el Medio Oriente decidieron profundizar su cooperación, no solo con palabras, sino con <b>acciones concretas y resultados tangibles</b>', afirmó.