China suspenderá nuevos proyectos con Panamá tras anulación de contrato con Panama Ports

Las autoridades chinas habrían pedido a empresas estatales <b>suspender conversaciones sobre nuevos proyectos con Panamá</b>, esto como una medida de represalia tras la anulación del contrato para la operación de las terminales portuarias de de <b>Balboa y Cristóbal</b>., vinculadas a la compañía <b>CK Hutchison</b>, según informó <i><b>Bloomberg.</b></i>De acuerdo con ese medio, la medida podría impactar iniciativas de inversión que estaban en fase de evaluación o negociación y cuyo <b>valor potencial se estima en miles de millones de dólares</b>. Las fuentes citadas por <b>Bloomberg </b>señalaron que las instrucciones forman parte de una <b>reacción más amplia de Pekín frente a la decisión adoptada por la justicia panameña.</b>El reporte también indica que, dentro de las acciones consideradas, se habría pedido a algunas navieras <b>analizar rutas alternativas para el manejo de carga, siempre que no impliquen mayores costos operativos. </b>Asimismo, autoridades aduaneras chinas estarían intensificando inspecciones a ciertos productos procedentes de Panamá, entre ellos bienes agrícolas.