Comisión de Reformas Electorales aprueba reglas de adjudicación de curules

<b>En el transcurso del debate, el Movimiento Otro Camino (MOCA)</b> también había presentado una iniciativa propia. Sin embargo, tras un receso solicitado durante la sesión, el colectivo decidió retirar su propuesta, lo que redujo el número de textos en consideración.Luego del retiro de la iniciativa de MOCA, los partidos políticos realizaron ajustes a su propuesta, incorporando cambios orientados a precisar el método de reparto de curules. Ese texto fue el que finalmente resultó aprobado con ocho votos a favor, una abstención y cuatro en contra, consolidando un esquema de adjudicación basado exclusivamente en listas partidarias.Durante la discusión final, representantes de la sociedad civil intentaron que la votación sobre el artículo 452 se pospusiera para la semana siguiente, argumentando la necesidad de contar con más tiempo para analizar los cambios introducidos tras los retiros y modificaciones al texto. No obstante, esta solicitud fue rechazada por la mayoría de la comisión, que optó por avanzar con la votación en la misma sesión.El artículo 452 aprobado mantiene el sistema de adjudicación de curules sustentado en el cociente electoral, calculado al dividir el total de votos válidos emitidos en el circuito entre el número de diputados a elegir; el medio cociente, para asignar curules adicionales a las listas que alcancen al menos la mitad de ese cociente; y el residuo, mediante el método de resto mayor de votos para las curules que queden pendientes. La norma queda estructurada bajo una lógica estrictamente partidaria, en concordancia con la eliminación de las listas de libre postulación establecida previamente en el artículo 424 del proyecto de reformas.