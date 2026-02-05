Comisión de Reformas Electorales aprueba reglas de adjudicación de curules

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó una modificación al artículo 452 del Código Electoral, que regula la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales mediante los mecanismos de cociente electoral, medio cociente y residuo, en una sesión extensa marcada por el retiro y rechazo de varias propuestas, recesos sucesivos y desacuerdos entre los distintos sectores representados en la mesa. La iniciativa fue avalada con ocho votos a favor, una abstención y cuatro votos en contra, luego de un receso en el que los partidos políticos ajustaron el texto final que se sometió a consideración del pleno de la comisión. La votación cerró uno de los debates más técnicos dentro del paquete de reformas al Código Electoral, al definir las reglas que regirán la distribución de las curules en los circuitos donde se eligen dos o más diputados. Durante la sesión, a la mesa de la CNRE llegaron cuatro propuestas distintas para reformar el artículo 452. La primera fue presentada por el Tribunal Electoral, pero se retiró de manera inmediata al considerarse que carecía de sentido práctico, debido a que con la aprobación previa del artículo 424 ya no existirán listas para candidatos por libre postulación. Posteriormente, la Fiscalía General Electoral presentó una propuesta alternativa sobre la fórmula de adjudicación de curules. El planteamiento fue debatido por los miembros de la comisión y finalmente sometido a votación, pero fue rechazado por la mayoría. Con esta decisión, la propuesta de la Fiscalía quedó descartada formalmente del proceso de reformas.

En el transcurso del debate, el Movimiento Otro Camino (MOCA) también había presentado una iniciativa propia. Sin embargo, tras un receso solicitado durante la sesión, el colectivo decidió retirar su propuesta, lo que redujo el número de textos en consideración. Luego del retiro de la iniciativa de MOCA, los partidos políticos realizaron ajustes a su propuesta, incorporando cambios orientados a precisar el método de reparto de curules. Ese texto fue el que finalmente resultó aprobado con ocho votos a favor, una abstención y cuatro en contra, consolidando un esquema de adjudicación basado exclusivamente en listas partidarias. Durante la discusión final, representantes de la sociedad civil intentaron que la votación sobre el artículo 452 se pospusiera para la semana siguiente, argumentando la necesidad de contar con más tiempo para analizar los cambios introducidos tras los retiros y modificaciones al texto. No obstante, esta solicitud fue rechazada por la mayoría de la comisión, que optó por avanzar con la votación en la misma sesión. El artículo 452 aprobado mantiene el sistema de adjudicación de curules sustentado en el cociente electoral, calculado al dividir el total de votos válidos emitidos en el circuito entre el número de diputados a elegir; el medio cociente, para asignar curules adicionales a las listas que alcancen al menos la mitad de ese cociente; y el residuo, mediante el método de resto mayor de votos para las curules que queden pendientes. La norma queda estructurada bajo una lógica estrictamente partidaria, en concordancia con la eliminación de las listas de libre postulación establecida previamente en el artículo 424 del proyecto de reformas.