  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Imputan cargos a exrepresentante y extesorera de la Junta Comunal de Bugaba

La audiencia de garantías en Chiriquí impuso medidas cautelares a los exfuncionarios investigados por presunta malversación de fondos destinados a programas sociales en Bugaba.
La audiencia de garantías en Chiriquí impuso medidas cautelares a los exfuncionarios investigados por presunta malversación de fondos destinados a programas sociales en Bugaba. Cedida | Órgano Judicial
Por
José Arcia
  • 05/02/2026 18:44
Formulan cargos por peculado a exrepresentante y extesorera de la Junta Comunal de Bugaba; deberán reportarse mensualmente y tienen prohibición de salida del país

La jueza de garantías de Chiriquí, Elvia Pittí, le formuló cargos y decretó tres medidas cautelares en contra de una exrepresentante y un extesorero de la Junta Comunal de Bugaba, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, en calidad de autores.

Además aplicó tres medidas cautelares: reporte periódico los días 30 de cada mes, prohibición de salida del país sin autorización judicial y prohibición de acercarse a la Junta Comunal y a cualquier oficina dentro del Municipio de Bugaba donde haya documentos relacionados con el caso.

“El tribunal valoró la naturaleza del hecho y los riesgos procesales de desatención del proceso y afectación de los medios de prueba, toda vez que los elementos de convicción anunciados por la Fiscalía acreditan la posible existencia de un hecho punible y la probable vinculación de ambos ciudadanos”, señaló el Órgano Judicial en un comunicado.

La jueza legalizó la aprehensión por parte del Ministerio Público, que en esta ocasión estuvo representado por el fiscal Edgar Rodríguez. Además, la asistencia legal de los imputados fue ejercida por la defensora particular Liseth Berrocal, quien actuó como abogada sustituta del defensor William Coronado, quien también estuvo presente como oyente en la audiencia, señaló el comunicado.

La investigación se inició cuando la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un informe de auditoría relacionado con una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de Bugaba entre los años 2019 y 2024, previo al período electoral.

VIDEOS

Video, Miguel Díaz -Canel: `Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos´
Captura de pantalla tomada de una transmisión de la Presidencia de Cuba, del mandatario Miguel Díaz-Canel, hablando este jueves, en La Habana (Cuba). Díaz-Canel aseguró en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible ante las presiones de EE.UU. EFE/ Presidencia de Cuba
Captura de pantalla tomada de una transmisión de la Presidencia de Cuba, del mandatario Miguel Díaz-Canel, hablando este jueves, en La Habana (Cuba). Díaz-Canel aseguró en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de EE.UU. EFE/ Presidencia de Cuba ( Presidencia de Cuba / EFE )

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó su voluntad de iniciar un proceso de negociación “sin presiones” con Estados Unidos

Lo Nuevo