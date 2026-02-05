Imputan cargos a exrepresentante y extesorera de la Junta Comunal de Bugaba

La jueza de garantías de Chiriquí, <b>Elvia Pittí</b>, le formuló cargos y decretó tres medidas cautelares en contra de una exrepresentante y un extesorero de la <b>Junta Comunal de Bugaba</b>, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, en calidad de autores.Además aplicó tres medidas cautelares: <b>reporte periódico los días 30 de cada mes, prohibición de salida del país sin autorización judicial y prohibición de acercarse a la Junta Comunal y a cualquier oficina dentro del Municipio de Bugaba donde haya documentos relacionados con el caso.</b> <b>'El tribunal valoró la naturaleza del hecho y los riesgos procesales de desatención del proceso y afectación de los medios de prueba, toda vez que los elementos de convicción anunciados por la Fiscalía acreditan la posible existencia de un hecho punible y la probable vinculación de ambos ciudadanos'</b>, señaló el Órgano Judicial en un comunicado. La jueza legalizó la aprehensión por parte del <b>Ministerio Público</b>, que en esta ocasión estuvo representado por el fiscal <b>Edgar Rodríguez</b>. Además, la asistencia legal de los imputados fue ejercida por la defensora particular <b>Liseth Berrocal</b>, quien actuó como abogada sustituta del defensor <b>William Coronado</b>, quien también estuvo presente como oyente en la audiencia, señaló el comunicado. La investigación se inició cuando la <b>Contraloría General de la República</b> remitió al <b>Ministerio Público</b> un informe de auditoría relacionado con una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la <b>Junta Comunal de Bugaba</b> entre los años 2019 y 2024, previo al período electoral.