Imputan cargos a exrepresentante y extesorera de la Junta Comunal de Bugaba

La jueza de garantías de Chiriquí, Elvia Pittí, le formuló cargos y decretó tres medidas cautelares en contra de una exrepresentante y un extesorero de la Junta Comunal de Bugaba, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, en calidad de autores.

Además aplicó tres medidas cautelares: reporte periódico los días 30 de cada mes, prohibición de salida del país sin autorización judicial y prohibición de acercarse a la Junta Comunal y a cualquier oficina dentro del Municipio de Bugaba donde haya documentos relacionados con el caso.

“El tribunal valoró la naturaleza del hecho y los riesgos procesales de desatención del proceso y afectación de los medios de prueba, toda vez que los elementos de convicción anunciados por la Fiscalía acreditan la posible existencia de un hecho punible y la probable vinculación de ambos ciudadanos”, señaló el Órgano Judicial en un comunicado.

La jueza legalizó la aprehensión por parte del Ministerio Público, que en esta ocasión estuvo representado por el fiscal Edgar Rodríguez. Además, la asistencia legal de los imputados fue ejercida por la defensora particular Liseth Berrocal, quien actuó como abogada sustituta del defensor William Coronado, quien también estuvo presente como oyente en la audiencia, señaló el comunicado.

La investigación se inició cuando la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un informe de auditoría relacionado con una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de Bugaba entre los años 2019 y 2024, previo al período electoral.