Mulino a China por caso PPC: ‘Panamá es un país digno y no se va a dejar amenazar’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió este jueves a las declaraciones emitidas por autoridades de Hong Kong y Macao tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panamá Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison, asegurando que Panamá es un país soberano que no se dejará intimidar por ningún Estado.

“Panamá es un país digno y tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal, al referirse al pronunciamiento extranjero que advertía sobre posibles repercusiones económicas y políticas tras la decisión judicial.

Mulino aclaró que Hong Kong es una región administrativa especial de China y que las relaciones diplomáticas oficiales entre Panamá y la República Popular China se manejan exclusivamente a través de Beijing y la Cancillería panameña.

No obstante, explicó que, debido al tono del comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento oficial rechazando dichas declaraciones.

El presidente subrayó que, a diferencia del sistema chino, en Panamá rige una institucionalidad democrática basada en la separación de poderes. “El órgano Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales. La decisión de la Corte es única, definitiva y final, y toca acatarla”, sostuvo.

Mulino añadió que, independientemente del sentido del fallo, el Gobierno habría actuado de la misma forma. “Si hubiera sido otra decisión, igual la hubiésemos acatado”, comentó, al tiempo que evitó profundizar en un intercambio de declaraciones que, según dijo, no conviene escalar.

En relación con el futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal, el mandatario calificó el proceso como “trascendental y delicado” para el país. Confirmó que actualmente se desarrolla un periodo de transición, durante el cual las operaciones continúan con normalidad bajo PPC, tal como lo establece la ley.

Sobre un eventual arbitraje internacional, el presidente reconoció que PPC tiene derecho a recurrir a ese mecanismo, al igual que el Estado panameño a defenderse. Sin embargo, negó que el Gobierno haya hostigado o amenazado a la empresa, señalando que durante el último año se mantuvieron conversaciones respetuosas y directas.

El mandatario reiteró que, mientras el fallo no esté debidamente ejecutoriado, PPC seguirá operando los puertos. Posteriormente, se formalizará el proceso de transición y se definirá el nuevo modelo de concesión, en un escenario que, según afirmó, buscará resguardar el interés nacional y la soberanía del país.