Mundial 2026: Acodeco lanza campaña para evitar fraudes en paquetes de viaje

En una campaña, con la triple participación de la Acodeco, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Federación Panameña de Fútbol, se lanzó de manera oficial la campaña ‘Panameño que no te metan un gol‘.

Está campaña va dirigida a los consumidores que adquieran paquetes rumbo al Mundial 2026, así como también velar por su protección a la hora de conseguir alguno de los paquetes de las agencias.

Se pudo conocer que en la página web de la ATP ya existe la lista de las agencias oficiales vigentes y autorizadas para vender los diferentes paquetes para asistir a algún partido del Mundial 2026.

Entre las medidas de seguridad que se manifestaron están en verificar y leer los contratos suministrados por las agencias. Así como también no hacer pagos sin verificar la legalidad de la empresa.

Saúl Jaramillo, director de protección al consumidor de Acodeco, destacó que “el Mundial despierta un orgullo nacional. Muchos panameños están comprando boletos, viajes, paquetes relacionados al Mundial. Junto a este gran sentimiento surgen riesgos asociados a prácticas indebidas”.

“Estamos anunciando esta alianza con la ATP y la Fepafut para orientar a los aficionados que irán al Mundial. Nuestro rol es asegurar que el consumidor tenga una información clara, es necesario que los viajeros comparen precios, hagan compras seguras y guarden sus facturas. Panamá juega en la cancha y nosotros, las autoridades, fuera de ella para proteger a los consumidores”.

Por otra parte, Miguel Zúñiga, secretario general de la Fepafut le dio mucha importancia que las autoridades locales se involucren en la protección de los aficionados para que disfruten la mayor fiesta del fútbol de la mejor manera posible.

“Es importante que estas autoridades estén en el fútbol panameño, que se unan a esa felicidad. El sistema oficial de venta se realiza únicamente a través de la página oficial de la FIFA. A partir del 1 de abril se abrirá una nueva ventana de ventas al para los partidos al Mundial, los precios serán dinámicos de acuerdo a la demanda. La FIFA cuenta con un sitio de reventa oficial para aquellos aficionados que no han logrado conseguir alguna entrada”, reveló Zúñiga.

Está será la segunda vez que Panamá dispute una Copa Mundial de la FIFA. Enfrentarán a Ghana el 17 de junio y a Croacia el 23 de junio en Toronto, Canadá. Mientras que hará lo mismo contra Inglaterra el 27 de junio en Nueva Jersey, Estados Unidos.