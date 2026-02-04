  1. Inicio
Alerta Roja en Panamá: Adalberto Carrasquilla sale lesionado en duelo contra el San Diego de Aníbal Godoy

El futbolista panameño del Pumas, Adalberto Carrasquilla (c.).
El futbolista panameño del Pumas, Adalberto Carrasquilla (c.). Pumas
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 05/02/2026 00:00
El mediocampista panameño no saltó al terreno de juego para el segundo tiempo debido a problemas físicos

Se vuelven a encender las alarmas en la selección de Panamá. Quedan pocos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que estará participando nuestro país, y el miedo a que algunos jugadores lleguen a esta cita con problemas físicos es real.

Adalberto Coco Carrasquilla, jugador del Pumas de la Liga MX, no pudo completar el compromiso por problemas físicos en la derrota 4-1 contra el San Diego FC de su compatriota Aníbal Godoy por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Durante el duelo de ida, disputado en el Snapdragon Stadium en San Diego, ambos jugadores se dieron cita en el famoso ‘duelo de panas’. Coco Carrasquilla empezó el partido enchufado, tanto así que dio la asistencia del único gol del cuadro mexicano.

El panameño tuvo una descolgada por la banda derecha y con centro magistral, tras haber dejado a un elemento del San Diego en el suelo, asistió a Robert Morales, quien anotó de manera acrobática con una tijera dentro del área.

El equipo del Coco Carrasquilla tuvo el control del balón, sin embargo se veía al panameño con ciertos problemas físicos. La duda quedó resulta cuando al momento del segundo tiempo, el mediocampista no saltó al terreno de juego siendo sustituido por el colombiano José Caicedo.

Hasta el momento no se conoce la lesión exacta de Carrasquilla, sin embargo se espera que el equipo se pronuncie pronto sobre la condición física del panameño.

En este inicio de temporada, Coco había disputado prácticamente todos los minutos en los cinco partidos disputados. En todos había salido como titular y en tres de ellos completó los 90 minutos. Coco venía de anotarle al Santos Laguna en la victoria 4-0.

Definitivamente esta será una dura baja para el Pumas, quienes deberán remontar este duro marcador la próxima semana en Ciudad de México cuando se juegue el partido de vuelta de esta primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Actuación destacada de Godoy

Del otro lado de la moneda, Godoy completó un partido espléndido ante el Pumas, siendo uno de los mejores en la mitad de la cancha. El panameño tuvo que verse las caras con su compatriota Carrasquilla, a quien tuvo que enfrentarse en varios duelos individuales durante el partido.

Incluso se hizo viral una jugada en la que Godoy tuvo que proteger el balón ante la insistencia de Carrasquilla por robárselo. Finalmente este último le cometió falta a su compatriota y todo terminó en un estrechón de manos y un abrazo entre los panameños.

Ante el Pumas, Godoy disputó los 90 minutos del compromiso. Entregó 139 pases correctos de 147 intentados (95% de efectividad), disparó tres veces al arco, tocó 167 veces el balón, completó dos de tres dribbles intentados y recuperó seis veces el esféricos. Sumado a ello, fue amonestado a los 67 minutos del compromiso.

Estos números demuestran que Godoy, a pesar de sus 35 años de edad, sigue siendo un jugador importante para su entrenador en el San Diego, Mikey Varas y también en la selección de Panamá con Thomas Christiansen.

Con la ventaja de un 4-1, el San Diego tiene serias posibilidades de meterse a los octavos de final, pero primero deberán jugar el partido de vuelta este martes 10 de febrero en México.

