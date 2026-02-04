Alerta Roja en Panamá: Adalberto Carrasquilla sale lesionado en duelo contra el San Diego de Aníbal Godoy

Se vuelven a encender las alarmas en la selección de Panamá. Quedan pocos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que estará participando nuestro país, y el miedo a que algunos jugadores lleguen a esta cita con problemas físicos es real.

Adalberto Coco Carrasquilla, jugador del Pumas de la Liga MX, no pudo completar el compromiso por problemas físicos en la derrota 4-1 contra el San Diego FC de su compatriota Aníbal Godoy por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Durante el duelo de ida, disputado en el Snapdragon Stadium en San Diego, ambos jugadores se dieron cita en el famoso ‘duelo de panas’. Coco Carrasquilla empezó el partido enchufado, tanto así que dio la asistencia del único gol del cuadro mexicano.

El panameño tuvo una descolgada por la banda derecha y con centro magistral, tras haber dejado a un elemento del San Diego en el suelo, asistió a Robert Morales, quien anotó de manera acrobática con una tijera dentro del área.

El equipo del Coco Carrasquilla tuvo el control del balón, sin embargo se veía al panameño con ciertos problemas físicos. La duda quedó resulta cuando al momento del segundo tiempo, el mediocampista no saltó al terreno de juego siendo sustituido por el colombiano José Caicedo.

Hasta el momento no se conoce la lesión exacta de Carrasquilla, sin embargo se espera que el equipo se pronuncie pronto sobre la condición física del panameño.

En este inicio de temporada, Coco había disputado prácticamente todos los minutos en los cinco partidos disputados. En todos había salido como titular y en tres de ellos completó los 90 minutos. Coco venía de anotarle al Santos Laguna en la victoria 4-0.

Definitivamente esta será una dura baja para el Pumas, quienes deberán remontar este duro marcador la próxima semana en Ciudad de México cuando se juegue el partido de vuelta de esta primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.