Diputados frenan la ‘supercomisión’ de Presupuesto y Economía

La reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional continúa ajustándose en medio del debate legislativo. La Comisión de Credenciales, reconsideró la fusión entre la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Economía y Finanzas, dejando sin efecto la creación de la supercomisión de Presupuesto y Economía que había sido aprobada en primer debate.

La decisión se produjo tras una propuesta consensuada entre los diputados, lo que revirtió uno de los cambios más relevantes del rediseño inicial del sistema de comisiones permanentes. Con ello, el Legislativo optó por mantener separadas dos de las instancias más influyentes en la estructura parlamentaria.

Durante el primer debate, la fusión había sido presentada como una forma de concentrar en una sola comisión el análisis del presupuesto general del Estado y los asuntos económicos. Sin embargo, en la revisión posterior del articulado, los diputados optaron por modificar ese criterio y preservar el esquema tradicional.

La reconsideración marca un cambio de postura respecto a lo aprobado días antes. La “supercomisión” de Presupuesto y Economía había sido avalada como parte del nuevo mapa interno de la Asamblea, pero fue desmontada durante el análisis posterior del reglamento.

Con la no fusión, la Asamblea mantiene dos comisiones diferenciadas: una encargada del control y análisis del gasto público y otra dedicada a los temas económicos y financieros. Esta separación preserva un modelo que ha regido históricamente el trabajo legislativo.

El ajuste refleja que la reforma al reglamento no es un proceso cerrado y que las decisiones pueden modificarse conforme avanza la discusión artículo por artículo.

La decisión de mantener separadas las comisiones de Presupuesto y de Economía no implicó la eliminación de ninguna comisión permanente, sino un reordenamiento de funciones para conservar el número total de instancias.

En ese reacomodo, los temas de tecnología fueron incorporados a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, ampliando su ámbito de competencia. De igual forma, a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos se le añadieron los asuntos relacionados con el turismo, manteniendo una estructura similar a la vigente, pero con un alcance temático más amplio.

Estos ajustes permitieron reorganizar el sistema de comisiones sin suprimir mesas existentes, en el marco de la reforma al reglamento interno.

Las reformas también introdujo disposiciones para regular el funcionamiento de las comisiones. Entre los cambios aprobados, se estableció que las comisiones permanentes deberán reunirse al menos una vez por semana y no menos de cuatro veces al mes para considerar los anteproyectos de ley.

Esta disposición busca garantizar la actividad regular de las comisiones y evitar retrasos en el trámite legislativo. El reglamento fija una frecuencia mínima obligatoria para las sesiones, independientemente de la agenda política o de las dinámicas internas de cada bancada.

También se establece obligaciones específicas para los presidentes de comisión. Entre ellas, se incluye el deber de garantizar el libre acceso a los documentos que formen parte de los expedientes en poder de las comisiones.

Asimismo, se dispuso que en cada acta de sesión deberán publicarse los documentos vinculados a los proyectos analizados, reforzando la trazabilidad del trabajo legislativo y el acceso a la información.

Como parte de las nuevas reglas, el reglamento incorpora consecuencias para quienes no cumplan con estas disposiciones. En particular, se establece que el presidente electo de una comisión que no garantice el acceso a los expedientes y la publicación de los documentos en las actas no podrá presidir una comisión en el siguiente periodo legislativo.

Esta medida introduce un mecanismo de responsabilidad directa para las directivas de comisión, vinculando el cumplimiento de las normas de funcionamiento con la posibilidad de ocupar cargos de liderazgo en el futuro.