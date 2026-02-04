Testigo revela las conexiones entre Odebrecht y el Banco de Andorra

Aunque BPA administraba los fondos, BPA Serveis funcionaba como engranaje operativo y de asesoría, facilitando gestiones financieras y fiscales a través de filiales.

El ex ejecutivo explicó además el rol de BPA Serveis, estructura utilizada para ofrecer servicios a clientes y al propio banco mediante la figura del gestor de cuentas, quien mantenía contacto directo con los clientes y canalizaba sus operaciones.

Uno de los puntos centrales del testimonio fue la identificación del gestor que facilitó el ingreso de Odebrecht al banco. Cejudo señaló a Andrés Norberto Sanguineti como la persona que llevó a la constructora brasileña a BPA, aprovechando una relación previa construida durante su paso por otras entidades bancarias.

Ese acercamiento, según el testigo, se produjo antes de que estallara el escándalo internacional que involucró a la empresa.

Cejudo declaró que Odebrecht no figuraba inicialmente entre los clientes de BPA, pero que algunos de sus ejecutivos se acercaron directamente a la entidad con una propuesta concreta, resaltando los réditos financieros que obtendría el banco si aceptaba colaborar pero nada logró concretarse.

Juan Cejudo Peña, ex subdirector del área de negocios del banco, que compareció desde la embajada de Panamá en España, reveló detalles clave sobre cómo Odebrecht pasó de no ser cliente a establecer una relación bancaria basada en beneficios económicos planteados por sus propios directivos.

En el decimocuarto día del juicio por el caso Odebrecht se puso bajo la lupa la ruta financiera que vinculó a la constructora brasileña con la Banca Privada de Andorra (BPA).

Bajos controles internos

Otro de los testimonios internacionales vinculados a la Banca Privada de Andorra, que compareció de forma telemática, Santiago de Rosselló, dejó al descubierto una debilidad estructural en los controles internos de BPA Serveis.

La entidad no contaba con sistemas de compliance, es decir, un conjunto de políticas, procedimientos y normas internas y externas que aseguran que una entidad financiera opere conforme a la ley orientados a la detección de lavado de dinero.

Si bien señaló que los colaboradores recibían formación relacionada al compliance, precisó que dicha capacitación no abarcaba la prevención del blanqueo de capitales, al argumentar que este aspecto no formaba parte del alcance de las competencias de BPA Serveis.

La fiscal, Ruth Morcillo, sostuvo que entre $50 millones y $80 millones vinculados al esquema financiero de Odebrecht circularon a través de la BPA, y que parte de esos fondos se encuentran aprehendidos en distintas jurisdicciones internacionales, reveló la fiscal a los medios de comunicación.

Asimismo, confirmó que existen fondos cautelados fuera de Panamá, específicamente en Andorra, España y el Reino Unido, relacionados con esta misma trama financiera. No obstante, aclaró que parte de esos dineros están vinculados a investigaciones que se ventilan en otros tribunales y jurisdicciones, lo que limita los detalles que pueden hacerse públicos en esta etapa del proceso.

“Cuando el Ministerio Público haga la solicitud formal de comiso, se conocerá con claridad qué fondos serán objeto de esa petición ante la juez”, adelantó.

De acuerdo con Morcillo, el Ministerio Público ha centrado parte de su estrategia probatoria en acreditar la relación entre Odebrecht, la BPA y un entramado de sociedades utilizadas para movilizar pagos, independientemente de que algunos testigos hayan sido presentados por la defensa con una finalidad distinta.

“Era interés de la Fiscalía establecer ante el tribunal la relación de estas personas con la Banca Privada de Andorra, pero también la relación de la banca con las empresas y sociedades que están siendo investigadas”, explicó.

La fiscal precisó que, aunque un testigo declaró que no existía una relación directa entre Odebrecht y BPA, sino a través de sociedades vinculadas al ecosistema corporativo de la constructora, el Ministerio Público tiene acreditada esa conexión por otras vías probatorias, más allá de lo declarado por ese testigo en particular.

Se espera que en la audiencia de hoy se den cuatro peritajes con las declaraciones de Alvin Ibarra, Leonel Sanjur y Manuel Moreno. También se llevará acabo una prueba testimonial, con la partipación de Álvaro Thomas.