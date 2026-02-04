Testigo revela las conexiones entre Odebrecht y el Banco de Andorra

En el decimocuarto día del juicio por el caso Odebrecht se puso bajo la lupa la ruta financiera que vinculó a la constructora brasileña con la Banca Privada de Andorra (BPA).Juan Cejudo Peña, ex subdirector del área de negocios del banco, que compareció desde la embajada de Panamá en España, reveló detalles clave sobre cómo Odebrecht pasó de no ser cliente a establecer una relación bancaria basada en beneficios económicos planteados por sus propios directivos.Cejudo declaró que Odebrecht no figuraba inicialmente entre los clientes de BPA, pero que algunos de sus ejecutivos se acercaron directamente a la entidad con una propuesta concreta, resaltando los réditos financieros que obtendría el banco si aceptaba colaborar pero nada logró concretarse.Ese acercamiento, según el testigo, se produjo antes de que estallara el escándalo internacional que involucró a la empresa.Uno de los puntos centrales del testimonio fue la identificación del gestor que facilitó el ingreso de Odebrecht al banco. Cejudo señaló a Andrés Norberto Sanguineti como la persona que llevó a la constructora brasileña a BPA, aprovechando una relación previa construida durante su paso por otras entidades bancarias.El ex ejecutivo explicó además el rol de BPA Serveis, estructura utilizada para ofrecer servicios a clientes y al propio banco mediante la figura del gestor de cuentas, quien mantenía contacto directo con los clientes y canalizaba sus operaciones.Aunque BPA administraba los fondos, BPA Serveis funcionaba como engranaje operativo y de asesoría, facilitando gestiones financieras y fiscales a través de filiales.