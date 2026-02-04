Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, capturado en Venezuela: qué se sabe y qué implica

Autoridades de inteligencia de Estados Unidos, habrían confirmado que Alex Saab, empresario señalado como enlace financiero del régimen de Nicolás Maduro, y Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, fueron capturados en territorio venezolano y estarían retenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), según reportó Caracol Radio en información recabada por fuentes de inteligencia. El operativo se enmarca en un posible intento de extradición a Estados Unidos, donde específicamente Saab enfrenta cargos vinculados a lavado de dinero y conspiración. Saab, de origen colombiano y ascendencia libanesa, ha sido figura central en investigaciones internacionales sobre su rol como presunto testaferro del Gobierno venezolano y su participación en programas de abastecimiento vinculados al antiguo sistema CLAP, donde se le atribuyeron negocios millonarios con importaciones de alimentos y materiales.

Perfil y antecedentes judiciales

Nacido en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971, Saab se integró desde inicios de la década de 2000 a vínculos comerciales y diplomáticos con Venezuela. En 2018 fue designado por Caracas como “enviado especial” y, según reportes periodísticos, facilitó acuerdos con empresas de distintos países para suministrar productos bajo programas sociales impulsados por el chavismo. Su notoriedad creció cuando fue detenido en Cabo Verde en 2020 durante una escala de vuelo y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero, acusaciones que lo vinculan con un esquema en que habría movido cientos de millones de dólares a través de cuentas en diversas jurisdicciones y se enriqueció mediante contratos vinculados al Gobierno venezolano. Aunque Saab estuvo encarcelado en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, fue liberado gracias a un indulto presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden, como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

¿Quién es Raúl Gorrín?

Según su biografía oficial, Gorrín nació en Caracas el 22 de noviembre de 1968. Actualmente es conocido por ser el dueño del canal de televisión Glovisión, de una compañía de seguros venezolana y de aproximadamente 24 propiedades en Estados Unidos. El venezolano está acusado por Estados Unidos de haber pagado presuntamente alrededor de $159 millones de dólares en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos. La imputación contra el empresario venezolano fue interpuesta en agosto del año pasado ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, pero a solicitud del Ministerio Público se mantuvo confidencial hasta el lunes reciente para resguardar el curso de la investigación.

Implicaciones de una posible nueva detención