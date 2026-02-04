Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, capturado en Venezuela: qué se sabe y qué implica

Nacido en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971, Saab se integró desde inicios de la década de 2000 a vínculos comerciales y diplomáticos con Venezuela. En 2018 fue designado por Caracas como 'enviado especial' y, según reportes periodísticos, facilitó acuerdos con empresas de distintos países para suministrar productos bajo programas sociales impulsados por el chavismo.Su notoriedad creció cuando fue detenido en Cabo Verde en 2020 durante una escala de vuelo y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero, acusaciones que lo vinculan con un esquema en que habría movido cientos de millones de dólares a través de cuentas en diversas jurisdicciones y se enriqueció mediante contratos vinculados al Gobierno venezolano.Aunque Saab estuvo encarcelado en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, fue liberado gracias a un indulto presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden, como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.