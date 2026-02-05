  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo
CRISIS EN CUBA

Cuba busca negociar con Estados Unidos tras la falta de petróleo venezolano

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel confirmó que la isla no recibe el petróleo venezolano desde diciembre de 2025.
El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel confirmó que la isla no recibe el petróleo venezolano desde diciembre de 2025. AFP
Por
José Vilar
  • 05/02/2026 13:04
Tras admitir la falta de petróleo proveniente de Caracas desde diciembre de 2025, el presidente de Cuba negó que las relaciones con Venezuela sean una cuestión de dependencia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó este jueves 5 de febrero su voluntad de iniciar un proceso de negociación “sin presiones” con Estados Unidos, ante las dificultades económicas que atraviesa la isla. Así lo expresó durante una conferencia de prensa en la que admitió que Cuba no recibe petróleo venezolano desde diciembre de 2025, lo que ha agravado el desabastecimiento agudo de combustible, reconocido por el propio mandatario ante los medios presentes en la sede de la Presidencia cubana, en La Habana.

“De un diálogo como ese [con Estados Unidos] se puede construir una relación de vecinos civilizada”, subrayó Díaz-Canel, al tiempo que aseguró que su gobierno está dispuesto a conversar con la administración de Donald Trump sobre cualquier tema que se ponga sobre la mesa.

Asimismo, el mandatario cubano advirtió que el proceso de diálogo con Washington debe darse desde “una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación y sin injerencia en nuestros asuntos internos”.

Díaz-Canel reconoció que la falta de petróleo venezolano ha colocado al país en una situación energética “compleja”, que afecta no solo a la generación eléctrica, sino también a las actividades económicas básicas de la población. Esta admisión explicaría, entre otros factores, las filas kilométricas para conseguir combustible en las calles cubanas y los apagones diarios.

Con el fin de aliviar la crisis energética, el presidente anunció la implementación de una medida que ni siquiera se aplicó durante uno de los momentos más duros de la historia contemporánea cubana, conocido como el Período Especial, a mediados de la década de 1990, tras el colapso del campo socialista y el fin de la ayuda soviética.

La medida, denominada “Opción Cero”, fue diseñada en su momento por el líder cubano Fidel Castro y prioriza la autosuficiencia y la austeridad como soluciones inmediatas. El plan completo será presentado en los próximos días y aprobado este jueves en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

La relación con Venezuela

El petróleo ha sido el eje central de las relaciones bilaterales entre Cuba y Venezuela. A cambio de suministros petroleros, La Habana enviaba a Caracas especialistas en diversos ámbitos, como la medicina, el deporte y también la inteligencia. Este último aspecto quedó en evidencia el pasado 6 de enero, cuando medios oficiales cubanos confirmaron la muerte de 32 soldados cubanos que integraban el anillo de seguridad del líder venezolano depuesto, Nicolás Maduro, capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por el Ejército estadounidense en la madrugada del 3 de enero.

Ante las versiones que caracterizan la relación entre Cuba y Venezuela como de dependencia, Díaz-Canel rechazó esa interpretación y afirmó que se trata de un vínculo de colaboración.

“Muchos tratan de verla como una relación de dependencia entre dos países, y con eso lo que hacen es restringirla, reducirla a un intercambio de mercancías y servicios, y esa no es la realidad de la relación que hemos tenido con la Revolución Bolivariana”, sostuvo el mandatario, aludiendo al fortalecimiento de los lazos impulsado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro.

No obstante, Díaz-Canel aseguró que, si bien el combustible venezolano representa una parte importante de las necesidades energéticas de Cuba, no constituye la única fuente imprescindible para la isla.

El dirigente cubano enfatizó que la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por Donald Trump, que impone aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, agravó aún más estas circunstancias. Añadió que el bloqueo naval de Estados Unidos, que impide a barcos venezolanos u otros países suministrar petróleo a la isla, ha contribuido a profundizar la crisis económica cubana.

“El futuro de las relaciones con Venezuela está en la manera en que seamos capaces de construir ese futuro desde la situación presente, de una Venezuela que ha sido agredida”, vaticinó Díaz-Canel.

Por último, recordó que la nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional e impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, excluye explícitamente las transacciones petroleras con Cuba, así como con Rusia, Irán y Corea del Norte.

VIDEOS
Lo Nuevo