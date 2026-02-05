Cuba busca negociar con Estados Unidos tras la falta de petróleo venezolano

El presidente de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cuba" target="_blank">Cuba</a></b>,<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/miguel-diaz-canel-bermudez" target="_blank"> <b>Miguel Díaz-Canel</b></a>, manifestó este <b>jueves 5 de febrero</b> su voluntad de iniciar un proceso de negociación 'sin presiones' con<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank"> <b>Estados Unidos</b></a>, ante las <b>dificultades económicas</b> que atraviesa la isla. Así lo expresó durante una <b>conferencia de prensa</b> en la que admitió que <b>Cuba no recibe petróleo venezolano desde diciembre de 2025</b>, lo que ha agravado el <b>desabastecimiento agudo de combustible</b>, reconocido por el propio mandatario ante los medios presentes en la sede de la <b>Presidencia cubana</b>, en <b>La Habana</b>.'De un diálogo como ese [con <b>Estados Unidos</b>] se puede construir una <b>relación de vecinos civilizada</b>', subrayó <b>Díaz-Canel</b>, al tiempo que aseguró que su gobierno está dispuesto a conversar con la <b>administración de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank"> Donald Trump</a></b> sobre cualquier tema que se ponga sobre la mesa.Asimismo, el mandatario cubano advirtió que el proceso de diálogo con <b>Washington</b> debe darse desde 'una <b>posición de iguales</b>, de respeto a nuestra <b>soberanía</b>, a nuestra <b>independencia</b>, a nuestra <b>autodeterminación</b> y sin <b>injerencia en nuestros asuntos internos</b>'.<b>Díaz-Canel</b> reconoció que la falta de <b>petróleo venezolano</b> ha colocado al país en una situación energética <b>'compleja'</b>, que afecta no solo a la <b>generación eléctrica</b>, sino también a las <b>actividades económicas básicas</b> de la población. Esta admisión explicaría, entre otros factores, las <b>filas kilométricas para conseguir combustible</b> en las calles cubanas y los <b>apagones diarios</b>.Con el fin de aliviar la <b>crisis energética</b>, el presidente anunció la implementación de una medida que ni siquiera se aplicó durante uno de los momentos más duros de la historia contemporánea cubana, conocido como el <b>Período Especial</b>, a mediados de la década de <b>1990</b>, tras el colapso del <b>campo socialista</b> y el fin de la <b>ayuda soviética</b>.La medida, denominada <b>'Opción Cero'</b>, fue diseñada en su momento por el líder cubano <b>Fidel Castro</b> y prioriza la <b>autosuficiencia</b> y la <b>austeridad</b> como soluciones inmediatas. El plan completo será presentado en los próximos días y aprobado este jueves en una <b>sesión extraordinaria del Consejo de Ministros</b>.