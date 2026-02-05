Cuba busca negociar con Estados Unidos tras la falta de petróleo venezolano

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó este jueves 5 de febrero su voluntad de iniciar un proceso de negociación “sin presiones” con Estados Unidos, ante las dificultades económicas que atraviesa la isla. Así lo expresó durante una conferencia de prensa en la que admitió que Cuba no recibe petróleo venezolano desde diciembre de 2025, lo que ha agravado el desabastecimiento agudo de combustible, reconocido por el propio mandatario ante los medios presentes en la sede de la Presidencia cubana, en La Habana.

“De un diálogo como ese [con Estados Unidos] se puede construir una relación de vecinos civilizada”, subrayó Díaz-Canel, al tiempo que aseguró que su gobierno está dispuesto a conversar con la administración de Donald Trump sobre cualquier tema que se ponga sobre la mesa.

Asimismo, el mandatario cubano advirtió que el proceso de diálogo con Washington debe darse desde “una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación y sin injerencia en nuestros asuntos internos”.

Díaz-Canel reconoció que la falta de petróleo venezolano ha colocado al país en una situación energética “compleja”, que afecta no solo a la generación eléctrica, sino también a las actividades económicas básicas de la población. Esta admisión explicaría, entre otros factores, las filas kilométricas para conseguir combustible en las calles cubanas y los apagones diarios.

Con el fin de aliviar la crisis energética, el presidente anunció la implementación de una medida que ni siquiera se aplicó durante uno de los momentos más duros de la historia contemporánea cubana, conocido como el Período Especial, a mediados de la década de 1990, tras el colapso del campo socialista y el fin de la ayuda soviética.

La medida, denominada “Opción Cero”, fue diseñada en su momento por el líder cubano Fidel Castro y prioriza la autosuficiencia y la austeridad como soluciones inmediatas. El plan completo será presentado en los próximos días y aprobado este jueves en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.