Sube la confianza en el empleo, pero persiste la cautela económica

Las probabilidades de conseguir empleo en los próximos 12 meses se consolidan como el componente más favorable dentro del Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), en un contexto donde el ánimo general de los hogares aún se mantiene marcado por la cautela.

De acuerdo con los resultados presentados por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza con The Marketing Group, el indicador asociado al desempleo alcanzó 101 puntos en enero de 2026, tras registrar un incremento de 13 puntos frente a la medición de septiembre de 2025.

Este nivel sitúa al componente laboral en zona de confianza, a diferencia del índice general, que se ubicó en 92 puntos, pese a subir también 13 puntos desde los 79 puntos previos.

La encuesta revela una percepción relativamente positiva sobre las oportunidades laborales. Desde la perspectiva de los consultados, un 31 % considera muy probable conseguir un empleo y un 23 % lo califica como bastante probable, lo que refleja que más de la mitad de los encuestados visualiza posibilidades reales de inserción en el mercado laboral durante los próximos meses.

No obstante, el optimismo no es homogéneo. Un 19 % estima que es poco probable obtener trabajo, mientras que un 24 % considera que no logrará encontrar empleo. Además, un 3 % no expresó una opinión definida, lo que evidencia percepciones aún divididas sobre la dinámica del mercado laboral.

María Alejandra Cuéllar, CEO y Gerente General de The Marketing Group, advirtió que, aunque se observan avances en algunos componentes, el sentimiento general sigue siendo prudente.

“La medición más reciente del Índice de Confianza del Consumidor muestra avances en varios de sus componentes, aunque el indicador general se mantiene en niveles de desconfianza, reflejando una evaluación cautelosa por parte de los consumidores sobre la evolución de la economía”, señaló.

Otros indicadores del ICCP refuerzan este escenario mixto. La probabilidad de ahorrar dinero en los próximos 12 meses se ubicó en 87 puntos, tras subir 14 puntos desde septiembre de 2025, mientras que la percepción sobre la situación económica de los hogares alcanzó 96 puntos, luego de un aumento de 14 puntos. Ambos componentes, sin embargo, permanecen fuera de la zona de confianza.

En cuanto a las expectativas sobre la situación económica general del país para los próximos 12 meses, el indicador se situó en 84 puntos, con un incremento de 13 puntos, reflejando que la mejora en las probabilidades de empleo aún no se traduce en un optimismo más amplio sobre la economía nacional.

En conjunto, los resultados muestran que la confianza en las oportunidades de empleo lidera la recuperación parcial del ICCP, aunque el panorama general continúa caracterizado por evaluaciones prudentes y expectativas moderadas entre los consumidores panameños.