Panamá reduce déficit fiscal 40 % y se ubica en 3.68 % en 2025, aseguró Felipe Chapman

El ajuste fiscal comienza a mostrar resultados tangibles en Panamá. Al cierre del año fiscal 2025, el déficit del sector público se redujo en 40 % y se ubicó en 3.68 % del Producto Interno Bruto (PIB), informó este jueves 5 de febrero el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Durante una conferencia de prensa, el titular del MEF subrayó que el resultado cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, en contraste con las proyecciones de algunas calificadoras de riesgo que anticipaban un déficit de hasta 4.4 % del PIB.

Para Chapman, la cifra refleja un cambio de rumbo en la gestión de las finanzas públicas. “Estos resultados demuestran la seriedad del Gobierno en el manejo fiscal”, afirmó, al tiempo que destacó que la consolidación presupuestaria ya está generando efectos positivos en los mercados.

Según el ministro, la mejora en los indicadores fiscales ha contribuido a una reducción en las tasas de interés que enfrenta el Gobierno, así como a una disminución de la prima de riesgo país superior al 54 %, aun en un entorno internacional volátil. Este ajuste, explicó, se traduce directamente en un menor costo de financiamiento para el Estado y crea condiciones para una reducción gradual de las tasas de interés para la población.

El desempeño fiscal de 2025 se presenta así como una señal clave para recuperar la confianza de inversionistas y acreedores, en un momento en que Panamá busca fortalecer su credibilidad macroeconómica y estabilizar sus finanzas públicas sin sacrificar el crecimiento.