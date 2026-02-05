  1. Inicio
Mundial 2026: Lanzan vuelos especiales a Canadá y EE.UU. desde $679 para seguir a la Selección

Con la oferta, los fanáticos podrán acceder a boletos con una tarifa base de $679 ida y vuelta, impuestos incluidos.
La Autoridad de Aeronáutica Civil autorizó 30 vuelos adicionales hacia Toronto para cubrir la alta demanda de la afición panameña. Conoce los precios, fechas y condiciones para viajar en junio

El sueño mundialista de la afición panameña está cada vez más cerca de las nubes. Tras la reciente autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) para operar 30 vuelos adicionales hacia Toronto, Copa Airlines sacó a la venta itinerarios especiales con tarifas competitivas para acompañar a la Selección Nacional en su aventura por Canadá y Estados Unidos durante el Mundial 2026.

A partir del mediodía de este 4 de febrero, los fanáticos podrán acceder a boletos con una tarifa base de $679 ida y vuelta, impuestos incluidos. Esta oferta busca facilitar el traslado masivo de panameños hacia sedes clave como Toronto y Nueva York.

La tarifa especial, denominada “Classic”, incluye beneficios diseñados para la flexibilidad que requiere un evento de esta magnitud:

Equipaje: Una maleta registrada sin costo adicional.
Flexibilidad: Un cambio de fecha sin penalidad (hasta 7 días antes de la salida).
Asientos: Preselección de asiento regular incluida en la cabina económica.

Esta promoción estará disponible hasta el 5 de marzo de 2026 o hasta agotar la capacidad de los asientos en los vuelos especiales programados.

Itinerarios estratégicos: Toronto y Nueva York

Los vuelos han sido coordinados para coincidir con el calendario de la fase de grupos y los compromisos de la Selección.

Hacia Toronto: Se han programado frecuencias entre el 15 y el 25 de junio de 2026. Estos vuelos responden a la gestión de “Gobierno a Gobierno” realizada por el director de la AAC, Rafael Bárcenas Chiari, para ampliar la capacidad aérea entre Panamá y Canadá específicamente para la cita mundialista.

Hacia Nueva York: Las salidas están concentradas principalmente entre el 25 y el 29 de junio, con retornos programados hasta el 3 de julio.

Gestión oficial ante la alta demanda

La aprobación de estos 30 vuelos extraordinarios por parte de la AAC es una respuesta al “masivo interés” detectado tras el sorteo de los partidos. Según las autoridades, esta medida busca minimizar la presión sobre la red regular de vuelos y evitar el aumento desmedido de precios en el mercado secundario.

A medida que estas primeras plazas se completen, AAC espera que se habiliten de forma escalonada el resto de las frecuencias aprobadas en el acuerdo bilateral. Los viajeros podrán realizar combinaciones de destinos, por ejemplo, ingresando por Toronto y regresando por Nueva York, aunque el costo final podría variar según los impuestos de cada terminal aérea.

