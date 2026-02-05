Mundial 2026: Lanzan vuelos especiales a Canadá y EE.UU. desde $679 para seguir a la Selección

La aprobación de estos <b>30 vuelos extraordinarios</b> por parte de la AAC es una respuesta al <i>'masivo interés'</i> detectado tras el sorteo de los partidos. Según las autoridades, esta medida busca minimizar la presión sobre la red regular de vuelos y evitar el aumento desmedido de precios en el mercado secundario.A medida que estas primeras plazas se completen, <b>AAC espera que se habiliten de forma escalonada el resto de las frecuencias aprobadas en el acuerdo bilateral.</b> Los viajeros podrán realizar combinaciones de destinos, por ejemplo, ingresando por Toronto y regresando por Nueva York, aunque el costo final podría variar según los impuestos de cada terminal aérea.