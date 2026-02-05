Asamblea rechaza citar al administrador de la AMP tras fallo sobre Panama Ports

El diputado advirtió que una paralización portuaria habría tenido consecuencias económicas graves.'Los puertos hoy son uno de los principales puntales de la economía panameña, sobre todo en un contexto donde otros sectores no se han dinamizado', señaló.Agregó que el presidente José Raúl Mulino ha actuado con responsabilidad frente al fallo.'Fácil sería cruzarse de brazos, pero eso sería irresponsable. Aquí se está resolviendo garantizando que los puertos continúen funcionando y aportando al país', afirmó.Tras el debate, el pleno procedió a la votación, con el resultado de 18 votos a favor y 19 en contra, lo que dejó sin efecto la alteración del orden del día y la citación solicitada al administrador de la AMP.