Asamblea rechaza citar al administrador de la AMP tras fallo sobre Panama Ports

La Asamblea Nacional rechazó el miércoles una propuesta para alterar el orden del día y citar al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) Luis Roquebert, con el fin de que explicara el proceso de transición tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión con Panama Ports. La iniciativa, presentada por la diputada Yamireliz Chong junto a otros legisladores, fue rechazada con 19 votos en contra y 18 a favor, sin abstenciones. “Hay muchas preguntas que hoy no tienen respuesta” Al sustentar la propuesta, la diputada Chong señaló que la citación buscaba aclarar dudas existentes tanto en el pleno como en la ciudadanía, luego de que el presidente de la República anunciara la designación de una empresa para continuar con la administración de los puertos durante un periodo de transición. “Todo esto genera muchas preguntas, preguntas que hoy no tienen respuesta, y quién mejor que el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá para que nos las pueda responder y darle tranquilidad al pueblo panameño”, afirmó la diputada. Chong insistió en que la citación no tenía como objetivo confrontar al Gobierno, sino ejercer el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional.

“Esta citación no es para ir en contra del Gobierno, ni para decir qué están haciendo mal o bien, sino para que se le explique al país qué está ocurriendo, qué se prevé y cuáles son las condiciones de esta transición”, sostuvo. Entre los cuestionamientos mencionó la duración del proceso, el manejo de los recursos que generan los puertos, los aportes al Estado y si se renegociarían las condiciones del contrato declarado inconstitucional. “La Corte fue clara. Se violaron 13 artículos y no dejó espacio para interpretaciones. Esta Asamblea eventualmente será llamada a formar parte de un nuevo proceso si se presenta un contrato ley, y por eso debemos conocer qué acciones se están preparando”, añadió.

“El Ejecutivo está actuando con responsabilidad” En contra de la propuesta se pronunció el diputado Luis Eduardo Camacho, quien defendió la actuación del Órgano Ejecutivo y aseguró que no existe una nueva concesión otorgada de forma irregular. “Se ha querido plantear esto como si el Gobierno estuviese trabajando en la oscuridad o sin transparencia, y eso no es cierto”, manifestó. Camacho subrayó que la situación fue generada por una decisión judicial y no por el Ejecutivo. “Aquí hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia que se lleva por delante el contrato, y el Ejecutivo no podía simplemente decir: se paran los puertos y váyanse para su casa”, indicó.