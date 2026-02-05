Presidente Chaves nombra a Laura Fernández ministra de la Presidencia

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, designó este miércoles a la presidenta electa, Laura Fernández, como ministra de la Presidencia, con el objetivo de coordinar una transición ordenada de cara al traspaso de poderes previsto para el próximo 8 de mayo.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario explicó que el nombramiento busca garantizar una transición que permita una revisión efectiva de los programas en ejecución y una coordinación directa entre ambas administraciones.

“Comunico que el día de hoy he nombrado a doña Laura como ministra de la Presidencia. Como ministra será la coordinadora del gabinete y podrá revisar conmigo los programas que están en ejecución”, afirmó Chaves, quien reiteró que el proceso se realizará sin atrasos ni impedimentos.

Antes de resultar electa, Laura Fernández ejerció como ministra de Planificación y de la Presidencia en el gobierno de Rodrigo Chaves, posiciones que abandonó para postularse a la jefatura del Estado. Ha reiterado que su gestión dará continuidad a las políticas impulsadas por la actual administración.