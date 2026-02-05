Presidente Chaves nombra a Laura Fernández ministra de la Presidencia

El presidente de Costa Rica, <b><a href="/tag/-/meta/rodrigo-chaves">Rodrigo Chaves</a></b>, designó este miércoles a la presidenta electa, <b><a href="/tag/-/meta/laura-fernandez">Laura Fernández</a></b>, como <b>ministra de la Presidencia</b>, con el objetivo de coordinar una transición ordenada de cara al traspaso de poderes previsto para el próximo <b>8 de mayo</b>.Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario explicó que el nombramiento busca garantizar una transición que permita una revisión efectiva de los programas en ejecución y una coordinación directa entre ambas administraciones.<i>'Comunico que el día de hoy he nombrado a doña Laura como ministra de la Presidencia. Como ministra será la coordinadora del gabinete y podrá revisar conmigo los programas que están en ejecución', </i>afirmó Chaves, quien reiteró que el proceso se realizará <b>sin atrasos ni impedimentos</b>.Antes de resultar electa, Laura Fernández ejerció como ministra de Planificación y de la Presidencia en el gobierno de Rodrigo Chaves, posiciones que abandonó para postularse a la jefatura del Estado. Ha reiterado que su gestión dará continuidad a las políticas impulsadas por la actual administración.