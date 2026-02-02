Laura Fernández, la heredera de Chaves

La frase se volvió un atajo interpretativo por una razón simple: múltiples medios y agencias la describen como la sucesora seleccionada por el círculo del presidente saliente y una pieza clave de su administración, lo que alimentó la idea de que su candidatura fue diseñada para preservar el proyecto en el poder. Ahora bien, que haya sido la apuesta del mandatario no significa automáticamente subordinación total. Ese será, de hecho, uno de los dilemas estratégicos de su presidencia: consolidar una identidad propia sin romper con la base política que la llevó a Zapote. Reuters recoge que críticos la califican de 'títere' del presidente saliente, mientras aliados sostienen que gobernará con autonomía pero alineada a una visión compartida. En otras palabras: la etiqueta de 'elegida' es consistente con su trayectoria gubernamental y con el respaldo explícito recibido, pero el grado de influencia real se medirá en decisiones, nombramientos y capacidad para construir mayorías.