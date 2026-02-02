La Antai sanciona a 29 funcionarios de la Unachi por nepotismo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a 29 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chirquí por nepotismo.

La investigación fue iniciada de oficio a finales del año 2024, tras la difusión de diversos señalamientos públicos relacionados con presuntos casos de nepotismo en dicha casa de estudios superiores, explicó la entidad en un comunicado.

En el marco de este proceso, la ANTAI llevó a cabo una revisión exhaustiva de la situación administrativa y laboral de 86 servidores públicos del centro de estudios superiores.

Como resultado de una investigación rigurosa, desarrollada con estricto apego al debido proceso, esta, la ANTAI recomendó la destitución de 15 servidores públicos de distintos niveles jerárquicos de la Unachi.

Además se impuso una sanción económica equivalente al 50% del salario mensual a 12 servidores públicos, así como una sanción del 10% del salario mensual a 2 servidoras públicas, todas vinculadas a prácticas de nepotismo.

La ANTAI recordó que el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos prohíbe expresamente el nombramiento, contratación o permanencia en funciones de familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.

Asimismo, establece la prohibición de que servidores públicos laboren junto a familiares dentro de una misma unidad administrativa o en unidades que mantengan entre sí relaciones de control, supervisión o fiscalización.

La ANTAI también informó que mantiene abiertas otras 40 investigaciones contra servidores públicos de la universidad.

“No habrá tolerancia frente a conductas que vulneren la ética pública. Esta Autoridad continuará actuando en defensa de los ciudadanos, investigando de manera objetiva y rigurosa cualquier señalamiento de irregularidad en la administración pública. Todo funcionario que incumpla la normativa vigente será sancionado conforme a la ley, sin excepciones, garantizando una gestión pública íntegra, transparente y orientada exclusivamente al interés nacional”, recalcó la entidad en el comunicado.

La rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, ha sido cuestionada por las prácticas de nepotismo y otras irregularidades del centro de estudios superiores.