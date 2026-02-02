Más de 20 pruebas fuera y solo un perito: así transcurrió el día 12 del juicio Odebrecht

Ayer la sesión avanzó con la comparecencia del primer y único perito del día, Luis Eduardo Ribas Reyes, ingeniero en Informática y Sistemas, especialista en informática forense, quien llegó a estrados para ratificar y sustentar informes periciales que colocan bajo la lupa comunicaciones electrónicas sensiblesRibas Reyes explicó que realizó dos informes periciales, a solicitud de los abogados Aníbal Salas, defensor de Juan Antonio Niño Pulgar, y Arturo Saurí, cuyo objetivo fue la inspección técnica de tres cuentas de correo electrónico bajo el dominio 'asipanama.com', asociadas a Christian Vergara, Juan Niño y Alfonso Vergara.El análisis se centró en detectar intercambios de correos con Alejandro Stanziola, en los que, según el perito, existían indicaciones para realizar pagos vinculados a reaseguros de proyectos asumidos por la empresa.Durante su testimonio, el perito detalló que dentro del material examinado se hallaron correos electrónicos que contenían un informe en formato PDF de la empresa Kroll, documento que fue levantado como indicio formal dentro del informe pericial, elevando el peso probatorio del material analizado.Entre los hallazgos más relevantes, Ribas Reyes señaló la identificación de 28 correos electrónicos, incorporados íntegramente al informe, que revelarían comunicaciones entre Alejandro Stanziola y la empresa Active Capital relacionadas con comisiones, instrucciones de pago, reaseguros en trámite e informes de otras compañías.Este conjunto de correos, según lo expuesto en audiencia, apunta a una posible estructura de coordinación financiera que ahora deberá ser evaluada por el tribunal.