Política

Más de 20 pruebas fuera y solo un perito: así transcurrió el día 12 del juicio Odebrecht

Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 03/02/2026 00:00
Una depuración masiva de pruebas y ajustes de última hora dominaron la sesión de ayer, que avanzó entre desistimientos y reorganización de testigos

Más de 20 pruebas testimoniales fueron descartadas en el duodécimo día del juicio por el caso Odebrecht, una jornada que expuso reprogramaciones y ajustes de última hora en uno de los procesos judiciales más importantes en el país.

A esta depuración masiva de pruebas testimoniales y periciales se sumó el retraso con el que inició la audiencia, situación que la jueza Baloisa Marquínez atribuyó a una reunión previa entre las partes para coordinar la programación de las mismas.

Sin embargo, pese a esa coordinación, solo una prueba pericial fue presentada, mientras que el resto de la sesión se dedicó a reorganizar el orden de los testimonios y peritajes pendientes.

Durante la jornada se registró un volumen significativo de desistimientos, provenientes de distintas defensas.

Entre ellos, se confirmó el retiro de una prueba por parte del abogado Aníbal Salas, otra del abogado Abel Almengor, tres del abogado Rosendo Miranda, y siete del abogado Juan Antonio Kuan, dentro de las cuales se incluyó una prueba pericial.

A estos se sumaron dos desistimientos del abogado Arturo Saurí y seis del abogado Gustavo Pereira, además de seis personas que no pudieron ser localizadas por el tribunal, lo que impidió su comparecencia.

Asimismo, se informó que un testigo protegido no pudo ser contactado por el Ministerio Público, mientras que dos testigos solicitados a favor de personas que ya no forman parte del proceso también fueron descartados.

Ante este escenario, el tribunal procedió a reordenar el calendario de comparecencias, con el objetivo de dar continuidad al juicio en los próximos días.

Duodécimo día de audiencia

Ayer la sesión avanzó con la comparecencia del primer y único perito del día, Luis Eduardo Ribas Reyes, ingeniero en Informática y Sistemas, especialista en informática forense, quien llegó a estrados para ratificar y sustentar informes periciales que colocan bajo la lupa comunicaciones electrónicas sensibles

Ribas Reyes explicó que realizó dos informes periciales, a solicitud de los abogados Aníbal Salas, defensor de Juan Antonio Niño Pulgar, y Arturo Saurí, cuyo objetivo fue la inspección técnica de tres cuentas de correo electrónico bajo el dominio “asipanama.com”, asociadas a Christian Vergara, Juan Niño y Alfonso Vergara.

El análisis se centró en detectar intercambios de correos con Alejandro Stanziola, en los que, según el perito, existían indicaciones para realizar pagos vinculados a reaseguros de proyectos asumidos por la empresa.

Durante su testimonio, el perito detalló que dentro del material examinado se hallaron correos electrónicos que contenían un informe en formato PDF de la empresa Kroll, documento que fue levantado como indicio formal dentro del informe pericial, elevando el peso probatorio del material analizado.

Entre los hallazgos más relevantes, Ribas Reyes señaló la identificación de 28 correos electrónicos, incorporados íntegramente al informe, que revelarían comunicaciones entre Alejandro Stanziola y la empresa Active Capital relacionadas con comisiones, instrucciones de pago, reaseguros en trámite e informes de otras compañías.

Este conjunto de correos, según lo expuesto en audiencia, apunta a una posible estructura de coordinación financiera que ahora deberá ser evaluada por el tribunal.

Perfil vinculado a Odebrecht y línea de crédito

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la sustentación del peritaje fue la referencia a una lista de clientes encontrada dentro de la base de datos examinada, en la que figura la Constructora Norberto Odebrecht.

De acuerdo con el informe, este perfil fue creado el 13 de junio de 2010 y mantenía configurada una línea de crédito de hasta 50 mil dólares, con método de pago mediante tarjeta de crédito, información que quedó formalmente incorporada al expediente judicial.

Se espera que hoy se presenten el testimonio de Juan Cejudo Peña, solicitado por el abogado Abel Almengor, seguido por Juan Jesús Cedeño, requerido por el abogado Arturo Saurí.

