Querella por los Varela Leaks avanza sin el expresidente, pero mantiene abierta la vía judicial

La querella penal relacionada con el caso Varela Leaks avanzó tras la admisión formal de la denuncia por parte del Ministerio Público, aunque sin incluir en esta etapa al expresidente Juan Carlos Varela. Así lo explicó a La Estrella de Panamá el abogado Roiz Navarro, quien señaló que la exclusión responde a un aspecto técnico vinculado al salario presidencial y no al fondo de las acusaciones.

Navarro indicó que la admisión de la querella confirma que existen delitos cuya vigencia fue reconocida, lo que permite reactivar la investigación penal. “Había delitos que aún se mantenían vigentes. Teníamos la esperanza de que se admitieran, y se admitieron”, afirmó.

La querella sí fue admitida contra la exprocuradora general de la Nación y el exdirector del Consejo de Seguridad, a quienes Navarro considera piezas clave para esclarecer cómo se administraban y manipulaban procesos judiciales durante el quinquenio de Varela. En ese sentido, sostuvo que la exprocuradora debe ser llamada a declarar, ya que su testimonio podría aportar elementos que vinculen directamente al expresidente.

De surgir pruebas idóneas, explicó, la querella permitiría el envío de compulsas autenticadas a la Corte Suprema de Justicia, paso necesario para que se abra una investigación formal contra un exmandatario. “Si se logra vincular al presidente, entonces la Corte debe actuar”, sostuvo.

El abogado recordó que el levantamiento de fueros no es automático, sino que depende de evidencia sólida que relacione directamente a la persona investigada con los hechos denunciados.

Navarro subrayó además que el proceso requiere una actuación coordinada entre la querella y el Ministerio Público. “Nuestra función es suministrar información de calidad para que se investigue. Si una de las partes se queda de brazos cruzados, el proceso no avanza”, señaló.

Finalmente, advirtió que el caso tiene una dimensión política ineludible, al recordar las investigaciones y detención del expresidente Ricardo Martinelli durante el gobierno de Varela, lo que —a su juicio— obliga a examinar si existió manipulación del sistema de justicia en ese período.